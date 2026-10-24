Спад рождаемости и мобилизация женщин: демограф предупредил о новом кризисе из-за войны (видео)

За последние полгода в Украине родилось на 17% меньше детей, чем за аналогичный период 2025 года, заявил демограф и учёный Дмитрий Шушпанов. Вместе с тем постоянно сокращается количество подростков, а женщины уезжают за границу из-за низких зарплат и угроз мобилизации. Какие вызовы стоят перед Украиной из-за демографического кризиса во время войны и какова будет ситуация, если война закончится?

Комментарий Шушпанова о демографическом кризисе в Украине прозвучал вечером 23 октября в эфире телеканала "Киев 24". Прежде всего демограф пояснил, что на сегодняшний день невозможно точно сказать, сколько людей осталось в стране, а сколько уехало. По одним данным, беженцами стали 9 млн украинцев, тогда как в Евросоюзе зарегистрировано 4,4 млн. Между тем рождаемость снижается, становится все меньше детей, подростков и молодежи, все больше людей старшего возраста: и все это на фоне роста смертности из-за войны. Когда же начинают говорить о возвращении людей из-за границы после окончания войны, о различных мерах, чтобы они вернулись, то забывают, что население будет сокращаться из-за волны отъезда мужчин, сказал ученый.

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Демография в Украине — Шушпанов о текущей ситуации, см. с 11:14:12

Ведущая, задавая вопросы о демографическом кризисе, рассказала о женщине-враче, которая уезжает из Украины из-за низкой зарплаты. В ответ Шушпанов напомнил о публичных заявлениях о мобилизации женщин и сказал, что это не улучшает ситуацию.

"Нужно действовать так, чтобы было меньше подобных заявлений, которые подталкивали бы людей к мысли об отъезде. Если мы говорим: "Давайте мобилизовывать женщин", то, возможно, какая-то женщина подумает: "Действительно, меня завтра мобилизуют, поэтому я уеду оттуда". Мы должны воздерживаться от таких заявлений. Тем более что сегодня нет никаких оснований для того, чтобы так говорить, и для того, чтобы улучшить настроение населения", — сказал он.

Демограф перечислил ряд проблем с населением в Украине, возникших из-за войны, мобилизации и эмиграции. В частности, более 40% беженцев — это женщины в возрасте 18 лет и старше. При этом количество рождений за полгода составило 73 тыс. детей.

"Это очень мало, на самом деле, в Украине. И подобные меры, если говорить, условно говоря, о привлечении женщин к военной службе, ещё больше сократят наш репродуктивный потенциал. А мы должны всё-таки думать о будущем, если говорить с демографической точки зрения", — пояснил эксперт.

На вопрос о том, как стимулировать рождаемость, Шушпанов ответил, что это вопрос поддержки семей с детьми и ситуации с безопасностью. Он признал, что финансовые стимулы пока невысоки, хотя государство и предпринимает определенные шаги в этом направлении.

"У нас до войны этот показатель составлял 1,14, а сейчас, по нашим оценкам, составляет примерно 0,8-0,9 ребенка на одну женщину. Есть возможности перенять опыт Европы. Необходим комплекс мер: как финансовых, так и инфраструктурных и институциональных. Но, конечно, в первую очередь должна закончиться война и быть обеспечена безопасность", — подытожил Шушпанов.

Демография в Украине — что известно

Отметим, что в октябре руководитель Института демографии имени Михаила Птухи НАНУ Элла Либанова заявила, что по состоянию на середину 2026 года в Украине проживает 28,5 млн человек. По словам Либановой, за последние полгода численность населения сократилась ещё на полмиллиона. Главная причина — массовый отъезд украинцев за границу.

Напоминаем, что в августе директор Киевского перинатального центра Дмитрий Говсеев рассказал, сколько детей должна бы родить женщина фертильного возраста, чтобы улучшить демографическую ситуацию в Украине.