Потеряли еще полмиллиона: Либанова назвала масштабы сокращения населения Украины (видео)

За годы полномасштабного вторжения России население Украины сократилось более, чем наполовину.

На середину 2026 года численность населения составляла 28,5 млн, заявила во время выступления на Женском Украинском Конгрессе Элла Либанова, глава Института демографии имени Михаила Птухи НАН Украины.

"Полмиллиона мы уже потеряли. Потеряли не столько через гибель, сколько все же из-за отъезда. Почему говорю, что слава богу? Потому что, как бы то ни было, эти люди остались живы. Вернем мы их в Украину — прекрасно. Не вернем, но они украинцы, они будут жить, пусть за границей. Тех, кто погиб, мы уже не вернем", — констатировала она.

Либанова призналась, что в плане миграции ее не столько волнует то, что происходит сейчас, сколько то, что будет после войны и после отмены военного положения.

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"Когда мужчины получать возможность выезжать, когда вернутся с фронта, работу, которую они будут считать для себя достойной, и зарплаты, которую они будут считать приемлемой, мы им предложить не сможем. И тогда возникает вопрос: а где воссоединятся украинские семьи – в Украине или за ее пределами? Я очень боюсь, что появится вторая, так называемая мужская, миграционная волна. Это вполне вероятно", — говорит эксперт.

Произойдет ли это, главным образом, зависит от военных, подчеркивает Либанова, но и от общества в целом.

По состоянию на начало 2022 года численность населения Украины в границах 1991 года официально оценивалась примерно в 41,2 млн человек.

На днях президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что за границей находятся 9,5 млн украинцев. По его словам, этих людей нужно вернуть домой, чтобы они помогали строить и развивать свою страну.

Тем временем в Украине предлагают расширить возрастные ограничения на выезд мужчин за границу во время военного положения. Роман Королев зарегистрировал петицию, в которой просит рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство и нормативно-правовые акты, чтобы предоставить мужчинам в возрасте от 23 до 24 лет включительно право на временный выезд за пределы Украины.

В свою очередь бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что Украина должна запретить выезд из страны гражданам непризывного возраста.

Напомним, в Украине почти каждый пятый человек хотел бы уехать за границу на постоянное место жительства. При этом мужчин, желающих покинуть страну навсегда, больше, чем женщин.