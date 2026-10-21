"Нужно, чтобы вернулись": Зеленский назвал количество украинских беженцев за границей (видео)

Владимир Зеленский заявил, что миллионы украинцев потеряли свои дома и вынуждены жить за границей.

В интервью на канале Fox News он сказал, что из страны выехали 9,5 млн человек:

"Нам нужны 9,5 млн человек, которые потеряли дома и теперь живут за границей. Нам нужно чтобы они вернулись в Украину, чтобы жить и строить свою страну".

В этом же интервью глава государства сказал, что согласился бы на мирное соглашение, предусматривающее замораживание войны по нынешней линии фронта. Такой сценарий президент назвал реалистичным способом остановить боевые действия.

Украинцы за границей: что говорит статистика

В отчете Global Trends Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщалось, что 9,6 млн украинцев спасались от войны бегством. Однако за границей зарегистрированы не 9,5 млн, а 5,9 млн украинских беженцев, большинство из них находится в странах Европы.

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Еще 3,7 млн человек имеют статус внутренне перемещенных лиц в Украине.

В июне этого года Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец писал, что с 2022 года за границу выехали более 5,7 млн ​​украинцев, а если считать с начала российской агрессии в 2014 году – уже 8,5 млн человек.

"Это глобальный вызов, требующий скоординированных действий", — отмечал он.

Тем временем Европа начала ужесточать правила для вновь прибывающих украинских беженцев, особенно это касается мужчин призывного возраста. Если у них нет официального освобождения от воинской службы и они остаются военнообязанными, то ряд стран отказываются предоставлять им статус временной защиты.

Напомним, депутаты во Вроцлаве поссорились во время принятия резолюции об украинцах.

Также сообщалось, где за границей украинцев могут заставить служить в армии.