Неблагодарные беженцы: депутаты во Вроцлаве поссорились во время принятия резолюции об украинцах

В городском совете Вроцлава во время заседания между депутатами возникли споры при принятии резолюции против насилия на национальной почве. Некоторые депутаты заявляли о "неблагодарности украинцев".

Против резолюции выступили представители партии "Право и справедливость", которые внесли поправки, призывающие правительство ввести новые правила отправки безработных украинцев обратно в родную страну, пишет Onet.

Что известно о польской резолюции против насилия?

Проект этой резолюции был внесен группой депутатов "Левые вперёд". Документ направлен против волны "агрессии, ненависти и насилия на национальной почве". Также в нём говорилось, что депутаты выступают против "любого насилия, независимо от национальности преступника и жертвы".

"Каждый, кто выбрал Вроцлав своим домом и местом для жизни, здесь — желанный гость, независимо от национальности", — говорится в резолюции.

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Кроме того, там перечислены ряд инцидентов во Вроцлаве, связанных с нападениями на украинцев.

Поддержка украинцев в Польше: кто был против

Депутаты от партии "Право и справедливость" пытались внести в текст поправку, в которой выражался протест против "выдвижения в адрес поляков и польских женщин, а также местного сообщества Вроцлава обобщённых обвинений в агрессии, ксенофобии или ненависти на национальной почве", а также призыв к правительству и Сейму о "немедленном урегулировании статуса граждан Украины призывного возраста", находящихся в Польше без действительного разрешения, "чтобы они могли вернуться на родину и приступить к службе".

Представитель партии "Право и справедливость" Славомир Смигельский напомнил об огромной помощи, которую Польша оказала Украине.

"И что мы получили взамен? Огромную неблагодарность. Президент Зеленский присваивает одной из воинских частей имя героев УПА. Мы считаем, что это плевок в лицо Польше и полякам", — заявил он.

Он также обвинил коллег в расколе поляков и украинцев по национальному признаку и выступил в поддержку законопроекта "Стоп бандеризму". Выступление Смигельского вызвало в зале возмущение. Ему резко ответили другие депутаты.

"Мы порочим наш город и страну такими ужасными словами. Мы устраиваем скандал и будем за это стыдиться перед всем миром", — сказал левый вице-мэр Ришард Кесслер, предложив закрыть обсуждение.

Роберт Пенковский из партии "Право и справедливость" обвинил левых в лицемерии. А депутат от фракции "Левые вперёд" Роберт Сулиговский заявил, что нельзя возлагать на украинских жителей Вроцлава ответственность за то, что делает их правительство.

Нападения на украинцев в Польше

В итоге совет принял резолюцию. За неё проголосовали 24 депутата. Против — депутат Смигельский из "ПиС". Шесть членов совета воздержались.

Напомним, что районная прокуратура города Радом в Мазовецком воеводстве сообщила об избиении трёх украинцев, на которых напали восемь граждан Польши. Сначала пьяный прохожий заговорил о Волынской трагедии, а затем позвал других граждан и натравил их на этих людей.

Кроме того, 18 августа стало известно о нападении на двух украинцев в Польше: премьер-министр Дональд Туск отреагировал на этот инцидент.