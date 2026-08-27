Невдячні біженці: депутати у Вроцлаві пересварились під час ухвалення резолюції щодо українців

У міській раді Вроцлава під час засідання між депутатами виниклики суперечки під час ухвалення резолюції проти насильства на національному ґрунті. Деякі обранці заявляли про "невдячність українців".

Проти резолюції виступили у партії "Право і справедливіст", які внесли поправки, що закликають уряд запровадити нові правила щодо відправлення безробітних українців назад до рідної країни, пише Onet.

Що відомо про польську резолюцію проти насильства?

Проєкт цієї резолюції подала група депутатів "Лівиця вперед". Документ спрямований проти хвилі "агресії, ненависті та насильства на національному ґрунті". Також у ньому йшлося, що депутати виступають проти "будь-якого насильства, незалежно від національності злочинця та жертви".

"Кожен, хто обрав Вроцлав своїм домом і місцем для життя, тут бажаний гість, незалежно від національності", — йдеться у резолюції.

Відео дня

Крім того, там перераховано низку інцидентів у Вроцлаві щодо нападу на українців.

Підтримка українців у Польщі: хто був проти

Депутати від партії "Право і справедливість" намагались додати у текст поправку, у якій висловлювався протест проти "висунення щодо поляків та польських жінок, а також місцевої громади Вроцлава узагальнених звинувачень в агресії, ксенофобії чи ненависті на національному ґрунті", а також заклик до уряду та Сейму щодо "негайного врегулювання статусу громадян України призовного віку", які перебувають у Польщі без дійсного дозволу, "щоб вони могли повернутися на батьківщину та розпочати службу".

Представник партії "Право і справедливість" Славомір Смігельський нагадав про величезну допомогу, яку Польща надала Україні.

"І що ми отримали натомість? Величезну невдячність. Президент Зеленський присвоює одній із військових частин ім'я героїв УПА. Ми вважаємо, що це плювок у обличчя Польщі та полякам", — заявив він.

Він також звинуватив колег у розколі поляків та українців за національною ознакою та виступив на підтримку законопроєкту "Стоп бандеризму". Виступ Смігельського викликав у залі обурення. Йому різко відповіли інші депутати.

"Ми ганьбимо наше місто та країну такими жахливими словами. Ми влаштовуємо скандал і будемо за це соромитися перед усім світом", – сказав лівий віцемер Ришард Кесслер, пропонуючи закрити обговорення.

Роберт Пенковський із партії "Право і справедливість" звинуватив лівих у лицемірстві. А депутат від групи "Лівиця вперед" Роберт Суліговський заявив, що не можна звалювати на українських мешканців Вроцлава відповідальність за те, що робить їхній уряд.

Напади на українців у Польщі

Зрештою рада ухвалила резолюцію. За неї проголосували 24 депутати. Проти — депутат Смігельський з "ПіС". Шестеро членів ради не проголосували.

Нагадаємо, що районна прокуратура міста Радом у Мазовецькому воєводстві розповіла про побиття трьох українців, на яких напали восьмеро громадян Польщі. Спершу п'яний перехожий заговорив про Волинську трагедію, а потім покликав інших громадян та нацькував їх на людей.

Також 18 серпня стало відомо про напад на двох українців у Польщі: прем'єр Дональд Туск відреагував на інцидент.