Напад на українських дітей у Польщі: поліція затримала двох осіб, Туск відреагував

Поліція затримала чоловіка та жінку, яких підозрюють у нападі на українських брата та сестру в парку міста Бидгощ минулої п’ятниці.

У поліції повідомили, що напад стався у п’ятницю близько 17:00 у парку на вулиці Унії Любльського в Бидгощі. Постраждали 14-річна дівчинка та 12-річний хлопчик з України. Мати дітей зателефонувала до поліції того ж дня, але офіційну заяву подала лише 17 серпня, повідомило польське видання Onet.

Виявилося, що на українців напали 46-річна жінка та 34-річний чоловік. Їх заарештували, і зараз вони перебувають на допиті у поліцейському відділку міста Бидгощ. За даними поліції, дорослі ображали дітей та знущалися з них через їхню національність. Підлітки також зазнали фізичного насильства. Крім того, нападники знищили іграшковий дрон хлопчика та кинули його уламки в дитину.

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На денній конференції, коли злочинців ще не заарештували, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, звертаючись безпосередньо до нападників, запропонував їм звернутися за юридичною допомогою та добровільно з’явитися до поліцейського відділку.

"Ви можете звернутися за консультацією до знайомого юриста, якщо такий у вас є. Вам буде набагато краще, якщо ви ще сьогодні звернетеся до поліції. Ваше становище значно погіршиться, коли вас затримають наприкінці тижня, і ви понесете відповідальність за скоєне. Це безкоштовна, доброзичлива юридична консультація від мене", — заявив прем’єр-міністр.

Туск засудив напад, назвавши його "антипольською акцією".

"Незалежно від того, що дехто думає про Україну, ми знаємо про останні події й розуміємо, що не все гаразд ані з української, ані з польської сторони. Але нападати на дітей — це антипольський вчинок. Це абсолютно неприпустимо. Ми, поляки, завжди дуже пишалися тим, як ми ставимося до наших дітей і до дітей, які шукають у нас гостинності", — сказав він.

Нагадаємо, що "Фокус" писав про цей інцидент. На напад на українців відреагували в Генеральному консульстві України у Гданську.

А пасажирка, яка летіла з України до Канади через Варшаву та Цюрих, після прибуття виявила пошкоджений багаж. За словами її родички, серед пошкоджених речей були одяг і книги з українською символікою, через що жінка припустила, що це могло бути зроблено навмисно.