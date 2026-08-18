Нападение на украинских детей в Польше: полиция задержала двух человек, Туск отреагировал

Полиция задержала мужчину и женщину, которых подозревают в нападении на украинских брата и сестру в парке города Быдгощ в минувшую пятницу.

В полиции рассказали, что нападение произошло в пятницу около 17:00 в парке на улице Унии Любльского в Быдгоще. Пострадали 14-летняя девочка и 12-летний мальчик из Украины. Мать детей позвонила в полицию в тот же день, но официальное заявление подала только 17 августа, сообщило польское издание Onet.

Оказалось, что на украинцев напали 46-летняя женщина и 34-летний мужчина. Их арестовали и допрашивают в полицейском участке Быдгощи. По данным полиции, взрослые оскорбляли детей и издевались над ними из-за их национальности. Подростки также подверглись физическому насилию. Кроме того, нападавшие уничтожили игрушечный дрон мальчика и бросили его обломки в ребенка.

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На дневной конференции, когда преступники еще не были арестованы, премьер-министр Польши Дональд Туск, обращаясь непосредственно к нападавшим, предложил им обратиться за юридической помощью и добровольно явиться в полицейский участок.

"Вы можете обратиться за консультацией к знакомому юристу, если он у вас есть. Вам будет гораздо лучше, если вы сегодня же обратитесь в полицию. Ваше положение значительно ухудшится, когда вас поймают в конце недели, и вы понесете ответственность за содеянное. Это бесплатная, доброжелательная юридическая консультация от меня", — заявил премьер-министр.

Туск осудил нападение, назвав его "антипольским действием".

"Независимо от того, что некоторые думают об Украине, мы знаем о последних событиях и понимаем, что не все в порядке ни с украинской, ни с польской стороны. Но нападать на детей — это антипольское действие. Это абсолютно недопустимо. Мы, поляки, всегда очень гордились тем, как мы относимся к нашим детям и детям, которые ищут нашего гостеприимства", - сказал он.

Напомним, Фокус писал об этом инциденте. На нападение на украинцев отреагировали в Генеральном консульстве Украины в Гданьске.

А пассажирка, летевшая из Украины в Канаду через Варшаву и Цюрих, по прибытии обнаружила поврежденный багаж. По словам ее родственницы, среди поврежденных вещей были одежда и книги с украинской символикой, из-за чего женщина предположила, что это могло быть сделано умышленно.