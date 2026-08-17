Вывернули руку и сломали игрушечный дрон: поляки напали на двух украинских детей из-за языка

В Быдгоще в Польше двое украинских детей стали жертвами агрессии со стороны взрослых из-за того, что разговаривали между собой на украинском языке. Так, 14-летняя девочка и её 12-летний брат подверглись оскорблениям, угрозам и физическому насилию.

Как сообщило Генеральное консульство Украины в Гданьске, инцидент произошел 14 августа в парке недалеко от железнодорожного вокзала Быдгоща. По данным дипломатов, дети находились там вместе, когда к ним подошли мужчина и женщина, выгуливавшие маленькую собаку.

Причиной конфликта, как отметили в консульстве, стал именно украинский язык, на котором общались между собой брат и сестра. Взрослые начали агрессивно вести себя по отношению к детям, использовали нецензурные выражения и угрожали им расправой, демонстрируя нетерпимость из-за их национального происхождения.

Отмечается, что ситуация быстро переросла в физическое насилие. По информации украинского консульства, нападавшие вывернули руку 14-летней девочке, а также сломали игрушечный дрон её 12-летнего брата. Осколки игрушки они бросили в мальчика, в результате чего ребёнок получил ссадины.

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После нападения семья обратилась в правоохранительные органы. Заявление по факту инцидента уже подано, а польская полиция разыскивает мужчину и женщину, которые могли быть причастны к нападению. В настоящее время правоохранительные органы должны установить их личности и выяснить все обстоятельства происшествия.

В Польше двое украинских детей стали жертвами агрессии со стороны взрослых из-за того, что разговаривали между собой на украинском языке. Фото: Скриншот

Генеральное консульство Украины в Гданьске заявило, что сразу взяло ситуацию под свой контроль. Консулы находятся на постоянной связи с матерью пострадавших детей и оказали ей необходимую консульско-правовую помощь.

Хотя сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает, после пережитого нападения они находятся в состоянии сильного эмоционального стресса.

В консульстве призвали всех, кто мог быть свидетелем происшествия или располагает какой-либо информацией о нападавших, незамедлительно обратиться в польскую полицию. Особенно важными могут оказаться показания людей, которые 14 августа находились в парке возле железнодорожного вокзала и могли видеть мужчину и женщину с маленькой собакой.

"Мы решительно осуждаем любые проявления ксенофобии", — подчеркнули в Генеральном консульстве Украины в Гданьске.

Там также отметили, что вопросы безопасности украинцев и противодействия проявлениям нетерпимости будут подниматься в ходе предстоящей встречи с представителями польских властей. Речь идет о переговорах с руководством Поморского воеводства, мэрами городов и руководителями полиции, которые должны состояться в ближайшие дни в консульстве.

"Мы решительно осуждаем любые проявления ксенофобии. Вопрос противодействия нетерпимости и обеспечения безопасности украинцев является одним из ключевых во время запланированной в ближайшие дни в Консульстве встречи с руководством Поморского воеводства, мэрами городов и комендантами полиции. Мы не оставим этот случай без надлежащей правовой реакции", — говорится в сообщении.

Ранее Фокус сообщал, что в Варшаве на украинскую девушку, по словам её матери, напали из-за украинского акцента. Во время конфликта ей нанесли удар по лицу, в результате чего девушка лишилась двух передних зубов.

Кроме того, в июле двое мужчин напали на 16-летнего украинца в поезде недалеко от Варшавы. При этом они выкрикивали в адрес парня оскорбительные лозунги и выгоняли его из вагона.