Викрутили руку та зламали іграшковий дрон: поляки напали на двох українських дітей через мову

У Бидгощі у Польщі двоє українських дітей стали жертвами агресії дорослих через те, що розмовляли між собою українською мовою. Так, 14-річна дівчина та її 12-річний брат зазнали образ, погроз і фізичного насильства.

Як повідомило Генеральне консульство України в Гданську, інцидент стався 14 серпня у парку неподалік залізничного вокзалу Бидгоща. За даними дипломатів, діти перебували там разом, коли до них підійшли чоловік і жінка, які вигулювали маленького собаку.

Причиною конфлікту, як зазначили в консульстві, стала саме українська мова, якою спілкувалися між собою брат і сестра. Дорослі почали агресивно поводитися щодо дітей, використовували нецензурні висловлювання та погрожували їм розправою, демонструючи нетерпимість через їхнє національне походження.

Зазначається, що ситуація швидко переросла у фізичне насильство. За інформацією українського консульства, нападники викрутили руку 14-річній дівчині, а також зламали іграшковий дрон її 12-річного брата. Уламки іграшки вони кинули в хлопця, внаслідок чого дитина отримала подряпини.

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Після нападу родина звернулася до правоохоронців. Заяву за фактом інциденту вже подано, а польська поліція розшукує чоловіка та жінку, які могли бути причетні до нападу. Наразі правоохоронці мають встановити їхні особи та з'ясувати всі обставини події.

У Польщі двоє українських дітей стали жертвами агресії дорослих через те, що розмовляли між собою українською мовою. Фото: Скриншот

Генеральне консульство України в Гданську заявило, що одразу взяло ситуацію під свій контроль. Консули перебувають на постійному зв'язку з матір'ю постраждалих дітей та надали їй необхідну консульсько-правову допомогу.

Хоч зараз життю та здоров'ю дітей нічого не загрожує, після пережитого нападу вони перебувають у стані сильного емоційного стресу.

У консульстві закликали всіх, хто міг бачити подію або має будь-яку інформацію про нападників, невідкладно звернутися до польської поліції. Особливо важливими можуть бути свідчення людей, які перебували 14 серпня у парку біля залізничного вокзалу та могли бачити чоловіка і жінку з маленьким собакою.

"Ми рішуче засуджуємо будь-які прояви ксенофобії", — наголосили в Генеральному консульстві України в Гданську.

Там також зазначили, що питання безпеки українців та протидії проявам нетерпимості порушуватимуть під час найближчої зустрічі з представниками польської влади. Йдеться про переговори з керівництвом Поморського воєводства, мерами міст та керівниками поліції, які мають відбутися найближчими днями у консульстві.

"Ми рішуче засуджуємо будь-які прояви ксенофобії. Питання протидії нетерпимості та забезпечення безпеки українців є одним із ключових під час запланованої найближчими днями в Консульстві зустрічі з керівництвом Поморського воєводства, мерами міст та комендантами поліції. Ми не залишимо цей випадок без належного правового реагування", — йдеться в дописі.

Раніше Фокус писав, що у Варшаві на українську дівчину, за словами її матері, напали через український акцент. Під час конфлікту її вдарили по обличчю, внаслідок чого дівчина втратила два передні зуби.

Крім того, у липні двоє чоловіків скоїли напад на 16-річного українця у поїзді неподалік від Варшави. Крім того, вони вигукували у бік хлопця образливі гасла та виганяли його із вагона.