У Варшаві українці вибили передні зуби через акцент: її мати звернулася до поліції, – ЗМІ (відео)

У Варшаві українська дівчина, за словами її матері, постраждала під час конфлікту з групою дорослих поляків, які нібито негативно відреагували на її український акцент. Унаслідок удару дівчина втратила два передні зуби, а її мати вже звернулася до поліції.

Про це у соціальній мережі X пише видання NEXTA Polska та додає відео українки. За словами матері потерпілої, інцидент стався у парку у Варшаві. Її донька разом з іншими підлітками віком близько 15–16 років проводила там час, коли до компанії підійшла група поляків віком понад 30 років.

Дорослі, як стверджує жінка, запитали у підлітків, чи є в них сигарети. Молодь відповіла польською мовою, що не палить. Після цього, за словами матері, співрозмовники звернули увагу на акцент, з яким діти говорили польською, і між ними виникла суперечка.

Жінка стверджує, що під час конфлікту одна з польок вихопила телефон у її доньки та вдарила її по обличчю. Унаслідок удару дівчині нібито вибили два передні зуби.

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Мати потерпілої також повідомила, що вже написала заяву до поліції. Водночас, за її словами, правоохоронці поки не встановили нападників.

У відео українка також пов'язала переїзд своєї родини з Польщі з подібним ставленням до українців. За її словами, донька стала жертвою нападу саме через те, що говорила польською з українським акцентом.

"Полякам не сподобався акцент, з яким діти їм відповіли, після чого між ними виникла сутичка", — каже вона.

Водночас наразі немає незалежного підтвердження всіх обставин події. Польські правоохоронці та інші офіційні установи поки публічно не коментували цей інцидент. Також невідомо, чи встановили особи нападників та на якому етапі перебуває розслідування заяви, яку подала мати потерпілої.

Напади на українців у Польщі — про які випадки ще відомо

Нагадаємо, що 5 серпня у Кракові біля супермаркету Biedronka невідомий чоловік накинувся на групу українців, ображав їх та намагався прогнати з місця події, а під час сутички штовхнув перехожу українку. Постраждалі звернулися до поліції, яка розпочала розслідування, а українське консульство закликало встановити нападника та притягнути його до відповідальності.

Також 6 серпня Фокус писав, що у Гданську п’яний 37-річний поляк напав на українця через його "східний акцент", а потім накинувся ще на двох перехожих, яких називав "прихильниками Бандери". Унаслідок нападу чоловік зламав руку одному з поляків, після чого його затримала поліція: у крові нападника виявили понад 1,5 проміле алкоголю, а за скоєне йому загрожує до 7,5 року ув’язнення.

До цього у Кожухові, що в Любуському воєводстві Польщі, троє українців — двоє чоловіків та дівчина — постраждали після нападу групи молодих людей біля хостелу, де переважно проживають українці. За словами потерпілих, конфлікт почався після того, як місцевий житель агресивно відреагував на українську музику.