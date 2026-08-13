В Варшаве украинке выбили передние зубы из-за акцента: ее мать обратилась в полицию, – СМИ (видео)

В Варшаве украинская девушка, по словам её матери, пострадала в ходе конфликта с группой взрослых поляков, которые якобы негативно отреагировали на её украинский акцент. В результате удара девушка лишилась двух передних зубов, а её мать уже обратилась в полицию.

Об этом в социальной сети X пишет издание NEXTA Polska и публикует видео с украинкой. По словам матери пострадавшей, инцидент произошел в парке в Варшаве. Ее дочь вместе с другими подростками в возрасте около 15–16 лет проводила там время, когда к компании подошла группа поляков старше 30 лет.

Взрослые, как утверждает женщина, спросили у подростков, есть ли у них сигареты. Молодежь ответила на польском языке, что не курит. После этого, по словам матери, собеседники обратили внимание на акцент, с которым дети говорили по-польски, и между ними возник спор.

Женщина утверждает, что во время конфликта одна из поляк выхватила телефон у её дочери и ударила её по лицу. В результате удара у девушки якобы выбили два передних зуба.

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Мать потерпевшей также сообщила, что уже подала заявление в полицию. В то же время, по её словам, правоохранительные органы пока не установили личности нападавших.

В видео украинка также связала переезд своей семьи из Польши с подобным отношением к украинцам. По её словам, дочь стала жертвой нападения именно из-за того, что говорила по-польски с украинским акцентом.

"Полякам не понравился акцент, с которым дети им ответили, после чего между ними возникла стычка", — говорит она.

В то же время на данный момент нет независимого подтверждения всех обстоятельств происшествия. Польские правоохранительные органы и другие официальные учреждения пока публично не комментировали этот инцидент. Также неизвестно, установлены ли личности нападавших и на каком этапе находится расследование заявления, поданного матерью потерпевшей.

Нападения на украинцев в Польше — о каких случаях ещё известно

Напомним, что 5 августа в Кракове возле супермаркета "Biedronka" неизвестный мужчина набросился на группу украинцев, оскорблял их и пытался прогнать с места происшествия, а во время стычки толкнул прохожую украинку. Пострадавшие обратились в полицию, которая начала расследование, а украинское консульство призвало установить личность нападавшего и привлечь его к ответственности.

Кроме того, 6 августа Фокус сообщал, что в Гданьске пьяный 37-летний поляк напал на украинца из-за его "восточного акцента", а затем набросился ещё на двух прохожих, которых называл "сторонниками Бандеры". В результате нападения мужчина сломал руку одному из поляков, после чего его задержала полиция: в крови нападавшего обнаружили более 1,5 промилле алкоголя, а за содеянное ему грозит до 7,5 лет лишения свободы.

До этого в Кожухове, что в Любуском воеводстве Польши, трое украинцев — двое мужчин и девушка — пострадали в результате нападения группы молодых людей возле хостела, где в основном проживают украинцы. По словам пострадавших, конфликт начался после того, как местный житель агрессивно отреагировал на украинскую музыку.