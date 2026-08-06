Кричал о Бандере: поляк избил двух мужчин, приняв их за украинцев, — СМИ

В Гданьске произошла драка из-за пьяного поляка, которому не понравился украинец и, по-видимому, симпатии к Бандере со стороны двух других прохожих, сообщили СМИ. Пьяница набросился на людей, одному сломал руку, а потом выяснилось, что они поляки, а не украинцы. Что сообщила полиция об инциденте в Гданьске?

Нападение на украинца и двух поляков произошло в воскресенье, 2 августа, около 15:00 на улице Модра, сообщили на портале полиции Гданьска и в СМИ Onet. Патрульные узнали об инциденте, прибыли на место происшествия и поговорили с пострадавшими. Выяснилось, что нападавший — водитель Volkswagen Polo. Водителю сначала не понравился украинец. Затем он набросился на ещё двух человек, будучи уверенным, что это тоже "бандеровцы". В итоге хулиган сломал руку одному из мужчин и скрылся, заявили правоохранители. СМИ отметили, что сломанная рука — у поляка.

Полиция сообщила, что нападавшего задержал другой патруль в районе Ольшинка. Хулиган — 37-летний гражданин Польши. Во время задержания ему провели тест на алкоголь. В результате установили, что у задержанного водителя в крови более 1,5 промилле алкоголя и что он, к тому же, ездит без прав. Далее провели расследование: опросили свидетелей и просмотрели записи камер видеонаблюдения. В итоге установили вину нападавшего, который хулиганил и оскорблял человека на национальной почве. Потерпевший получил легкие телесные повреждения. За такие преступления поляку грозит 5-10 лет, а за оскорбление на национальной почве — три, говорится в заявлении полиции.

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"Ему грозит до 7,5 лет лишения свободы, поскольку полиция квалифицирует инцидент как "хулиганство". Гданьская прокуратура поместила 37-летнего мужчину под полицейский надзор. Ему также запрещено приближаться к жертвам или вступать с ними в контакт", — написало Onet.

СМИ привели дополнительные подробности инцидента в Гданьске. В материале пострадавших назвали "садовниками" или "огородниками". Фигуранту не понравился "восточный акцент" украинца: нападавший бросился драться, но тот сбежал. Также выяснилось, что поляки, которые пострадали вместе с украинцем, были отцом и сыном: отцу сломали руку.

"Он начал называть их сторонниками Бандеры. Он вел себя агрессивно и вульгарно", — рассказали журналистам сотрудники полиции.

Имена и фотографии трёх пострадавших — украинца и двух поляков — полиция и СМИ не публиковали.

Нападения на украинцев в Польше — подробности

Отметим, что Фокус писал о нападениях на украинцев в Польше, среди которых был ещё один инцидент в Гдыне. СМИ сообщили, что на украинку напал неизвестный мужчина пожилого возраста. По словам женщины, она записывала аудиосообщение мужу, говорила на украинском языке, а мужчина подошел и дважды ударил ее по голове деревянной палкой.

Напоминаем, что 6 августа было опубликовано интервью посла Украины в Польше, в котором он рассказал, почему в сети появилось так много вирусных видео с нападениями на поляков.