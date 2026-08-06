Кричав про Бандеру: поляк побив двох чоловіків, переплутавши їх з українцями, — ЗМІ

У Гданську сталась бійка через п'яного поляка, якому не сподобався українець та начебто прихильність до Бандери двох інших перехожих, розповіли медіа. П'яниця накинувся на людей, одному зламав руку, а тоді з'ясувалось, що вони поляки, а не українці. Що розповіла поліція про інцидент у Гданську?

Напад на українця та двох поляків стався у неділю 2 серпня близько 15 год на вулиці Модра, повідомили на порталі поліції Гданська і медіа Onet. Патрульні дізнались про інцидент, прибули на місце подій та поговорили з потерпілими. З'ясувалось, що нападник — водій Volkswagen Polo. Водію спершу не сподобався українець. Далі він накинувся на ще двох осіб, впевнений, що то також "бандерівці". В підсумку хуліган зламав руку одному з чоловіків та втік, заявили правоохоронці. Медіа зауважили, що зламана рука — у поляка.

Поліція розповіла, що нападника затримав інший патруль у районі Ольшинка. Хуліган — 37-річний громадянин Польщі. Під час затримання провели тест на алкоголь. В підсумку встановили, що у затриманого водія у крові понад 1,5 проміле алкоголю і що він, до всього, їздить без прав. Далі відбулось слідство: опитали свідків та проглянули записи камер відео спостереження. Врешті встановили провину нападника, який у стані сп'яніння хуліганив та ображав людину на національному ґрунті. Потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження. За такі злочини поляку загрожує 5-10 років, а за образу на національному ґрунті — три, ідеться у заяві поліції.

Відео дня

"Йому загрожує до 7,5 років позбавлення волі, оскільки поліція кваліфікує інцидент як "хуліганство". Гданська прокуратура взяла 37-річного чоловіка під поліцейський нагляд. Йому також заборонено наближатися до жертв або контактувати з ними", — написало Onet.

Медіа додало інші деталі інциденту у Гданську. У матеріалі потерпілих назвали "садівниками" чи "городниками". Фігуранту не сподобався "східний акцент" українця: нападник кинувся битись, але той втік. Також з'ясувалось, що поляки, яким дісталось разом з українцем, були батьком та сином: руку зламали батьку.

"Він почав називати їх прихильниками Бандери. Він був агресивним та вульгарним", — розповіли журналістам офіцери поліції.

Імен чи фото трьох постраждалих, українця та двох поляків, поліція та медіа не публікували.

Напади на українців у Польщі — деталі

Зазначимо, Фокус писав про напади на українців у Польщі, серед яких був ще інцидент у Гдині. Медіа розповіли, що на українку напад невідомий чоловік старшого віку. Зі слів жінки, вона записувала аудіоповідомлення чоловіку, говорила українською, а чоловік підійшов та двічі вдарив по голові дерев'яною палицею.

Нагадуємо, 6 серпня з'явилось інтерв'ю посла України у Польщі, який розповів, чому у мережі з'явилось так багато вірусних відео з нападами поляків.