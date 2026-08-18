"Порванная одежда и книги": в аэропорту Варшавы повредили вещи из багажа украинки, — СМИ (фото)

Пассажирка, летевшая из Украины в Канаду через Варшаву и Цюрих, по прибытии обнаружила поврежденный багаж. По словам её родственницы, среди повреждённых вещей были одежда и книги с украинской символикой, из-за чего женщина предположила, что это могло быть сделано умышленно.

Об инциденте рассказала пользовательница Threads Ольга Санина. Она отметила, что её родственница следовала по маршруту Варшава — Цюрих — Галифакс и путешествовала рейсами авиакомпаний LOT Polish Airlines и Edelweiss Air.

По словам Саниной, женщина сдала багаж ещё в Варшаве. Однако уже после прибытия в Канаду она заметила, что вещи внутри чемодана были повреждены. В частности, речь идёт о испорченной одежде и книгах с украинской символикой.

"У меня комок в горле", — написала автор поста, описывая увиденное.

Впоследствии родственница Саниной по имени Галина заявила, что считает повреждение багажа преднамеренным.

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Среди испорченных вещей были одежда и книги с украинской символикой. Фото: Скриншот из видео Среди испорченных вещей были одежда и книги с украинской символикой. Фото: Скриншот из видео

В комментариях пользователи посоветовали подать жалобы всем авиаперевозчикам, которые могли иметь доступ к чемодану во время путешествия. Один из комментаторов отметил, что при наличии соответствующих процедур можно установить, на каком этапе багаж был поврежден, и потребовать компенсацию.

Санина в ответ сообщила, что Галина уже обратилась в полицию аэропорта.

Этот пост также вызвал дискуссию среди других пользователей Threads. Некоторые из них рассказали о собственном негативном опыте во время путешествий с вылетом из Варшавы. В частности, одна из пользовательниц заявила, что её чемодан якобы потеряли, а другой пассажир рассказал о случае с паспортом, который выпал из его сумки во время полёта авиакомпанией LOT.

В то же время часть комментаторов усомнилась в версии о преднамеренном повреждении вещей именно из-за украинской символики. Один из пользователей заметил, что непонятно, как сотрудники могли знать о содержимом багажа, а также напомнил, что операции с чемоданами в аэропортах проходят под видеонаблюдением.

Другие пользователи предположили, что повреждение багажа или проблемы с чемоданами могут быть связаны не только с украинской символикой. В комментариях также упоминались случаи с разбитыми чемоданами, перевернутыми вещами и вероятными кражами после вылета из Варшавы.

Отдельно Санина отреагировала на предположения о возможной российской информационной кампании. Она заявила, что видео принадлежит её родственнице, а сама она не стала бы распространять непроверенную информацию, поскольку работает в сфере маркетинга и дорожит собственной репутацией.

На данный момент из обнародованных сообщений невозможно сделать однозначный вывод о том, кто именно повредил багаж и на каком этапе маршрута это произошло. По словам Саниной, родственница уже обратилась в полицию аэропорта, поэтому обстоятельства инцидента могут быть установлены после проверки.

Напомним, что в аэропорту Варшавы украинку во время досмотра, по словам её матери, заставили раздеться до шорт и бюстгальтера на глазах у других пассажиров. Девушка после этого расплакалась, а её мать назвала эту ситуацию унижением.

Более того, Фокус писал, что в Варшаве на украинскую девушку, по словам её матери, напали из-за украинского акцента. Во время конфликта ей нанесли удар по лицу, в результате чего девушка лишилась двух передних зубов.