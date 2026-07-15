Украинку в аэропорту Польши раздели до белья: политолог заявил, что это "не пик" конфликтов

Украинку во время прохождения контроля в Варшавском аэропорту имени Фредерика Шопена заставили раздеться до шорт и бюстгальтера прямо в общем зале на глазах у других пассажиров.

Этой историей на днях на своей странице в Facebook поделилась украинка Анастасия Снисаренко-Ержиковская. В частности, речь идет об инциденте, произошедшем с её дочерью Полиной во время прохождения контроля в Варшавском аэропорту имени Фредерика Шопена.

По словам женщины, во время досмотра сотрудники службы безопасности заставили девушку снять почти всю одежду, оставив на ней только шорты и бюстгальтер. Как утверждает автор поста, досмотр проводился не в отдельном помещении, а непосредственно в общей зоне, где находились другие пассажиры.

Публикация Анастасии Снисаренко-Ержиковской в Facebook Фото: Скриншот

Женщина назвала такие действия унижением человеческого достоинства и подняла вопрос о соблюдении прав человека при проведении подобных проверок.

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"Как вы думаете, в аэропорту какой страны может произойти следующее? На паспортном контроле разделить молодую девушку, оставив на ней только бюстгальтер и шорты? Не в отдельной комнате, а прямо в общем зале? Разве это не нарушение прав человека? Разве это не унижение женщины?", — спросила она у подписчиков.

В комментарии для издания "ТСН" Анастасия Снисаренко-Ержиковская рассказала, что её дочь не ожидала такого поворота событий и тяжело пережила эту ситуацию.

"Дочь растерялась, начала плакать", — сказала она.

По словам матери, польские специалисты объяснили необходимость такого осмотра проведением досмотра. При этом, как она утверждает, досмотр проводился прямо в очереди, а не в специально отведенном помещении.

Сама Полина отказалась общаться с журналистами и дала понять, что изначально не планировала публично рассказывать о пережитом.

Почему в последнее время участились конфликты между Польшей и Украиной

Ситуацию также прокомментировал украинский политолог Максим Несвитайлов, который занимается исследованием украинско-польских отношений. В комментарии для "ТСН" он высказал мнение, что подобные случаи могут свидетельствовать об общем ухудшении отношения к украинцам в Польше.

"Я считаю, что, к сожалению, это еще не пик. Это признают и сами поляки", — предположил эксперт.

По его словам, в последнее время в стране всё чаще происходят резонансные инциденты с участием украинцев. В частности, он напомнил о случаях нападений на украинских детей, а также обратил внимание на заявления польских политиков, которые, по его мнению, все активнее используют украинскую тематику во внутренней политике.

Кроме того, Несвитайлов отметил, что в Польше также обсуждаются инициативы по пересмотру украинской тематики в учебных заведениях и выдвигаются требования, связанные с оценкой исторических событий.

"Сейчас в Польше правые силы активно продвигают "антибандеровскую декларацию" о лояльности — то есть продвигают идею о том, что украинцы должны подписать такой документ, чтобы осудить деятельность ОУН-УПА, чтобы признать волынскую трагедию геноцидом, совершенным украинскими националистами, продвигается идея отказа от героизации Степана Бандеры и Романа Шухевича. В целом то, что сейчас происходит в Польше, указывает, к сожалению, исключительно на то, что ситуация еще не достигла пика", — сказал он.

Более того, политолог предположил, что украинцам, планирующим поездки через Польшу, стоит по возможности рассмотреть альтернативные маршруты. В то же время он выразил надежду, что отношения между странами не дойдут до дальнейшей эскалации, ведь это может негативно повлиять на стратегическое партнерство Украины и Польши.

"Я не исключаю, что могут произойти массовые конфликты — украинцев в Польше сейчас много", — прогнозирует эксперт.

Напомним, что 12 июля в городском автобусе польского города Бельско-Бяла мужчина агрессивно оскорблял троих украинских подростков, требовал, чтобы они "возвращались в Украину", и физически их запугивал. После резонанса в соцсетях полиция установила личность нападавшего — им оказался сотрудник муниципального транспортного предприятия.

Кроме того, "Фокус" сообщал, что в польском городе Лодзь неизвестный жестоко избил мужчину, ошибочно приняв его за украинца, в результате чего пострадавший получил переломы носа и челюсти. Впоследствии выяснилось, что пострадавший является гражданином Польши.