Українку в аеропорту Польщі роздягнули до білизни: політолог заявив, що це "не пік" конфліктів

Українку під час проходження контролю у Варшавському аеропорту імені Фридерика Шопена змусили роздягнутися до шортів і бюстгальтера просто у загальній залі перед іншими пасажирами.

Цією історією днями на своїй сторінці у Facebook поділилася українка Анастасія Снісаренко-Єржиковська. Зокрема, цей інцидент, що стався з її донькою Поліною під час проходження контролю у Варшавському аеропорту імені Фридерика Шопена.

За словами жінки, під час перевірки працівники служби безпеки зобов'язали дівчину зняти майже весь одяг, залишивши на ній лише шорти та бюстгальтер. Як стверджує авторка допису, огляд проводили не в окремому приміщенні, а безпосередньо в загальній зоні, де перебували інші пасажири.

Публікація Анастасії Снісаренко-Єржиковської у Facebook Фото: Скриншот

Жінка назвала такі дії приниженням людської гідності та поставила питання про дотримання прав людини під час проведення подібних перевірок.

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"Як ви думаєте, в аеропорту якої країни може статися наступне? На паспортному контролі роздягати молоду дівчину, залишивши на ній з одежі бюстгальтер та шорти? Не в окремій кімнаті, а прямо в загальній залі? Чи це не порушення прав людини? Чи це не приниження жінки?", — запитала вона у підписників.

У коментарі для видання "ТСН" Анастасія Снісаренко-Єржиковська розповіла, що її донька не очікувала такого розвитку подій і важко пережила ситуацію.

"Донька розгубилася, почала плакати", — сказала вона.

За словами матері, необхідність такого огляду польські фахівці пояснили проведенням обшуку. Водночас, як вона стверджує, його здійснювали просто у черзі, а не в спеціально відведеному приміщенні.

Сама Поліна від спілкування з журналістами відмовилася та дала зрозуміти, що спочатку не планувала публічно розповідати про пережите.

Чому зараз зросла кількість конфліктів між Польщею та Україною

Ситуацію також прокоментував український політолог Максим Несвітайлов, який досліджує українсько-польські відносини. У коментарі для "ТСН" він висловив думку, що подібні випадки можуть свідчити про загальне погіршення ставлення до українців у Польщі.

"Я вважаю, що, на жаль, це — ще не пік. Це визнають і самі поляки", — припустив експерт.

За його словами, останнім часом у країні дедалі частіше виникають резонансні інциденти за участю українців. Зокрема, він нагадав про випадки нападів на українських дітей, а також звернув увагу на заяви польських політиків, які, на його думку, дедалі активніше використовують українську тематику у внутрішній політиці.

Крім того, Несвітайлов зазначив, що в Польщі також обговорюють ініціативи щодо перегляду української тематики в освітніх закладах та просувають вимоги, пов'язані з оцінкою історичних подій.

"Зараз у Польщі правими силами активно просувається "антибандерівська розписка" про лояльність — тобто просувається те, що українці мають підписувати такий документ для того, щоб засудити діяльність ОУН-УПА, щоб визнавати волинську трагедію геноцидом, скоєним українськими націоналістами, просувається ідея відмови від героїзації Степана Бандери, Романа Шухевича. Загалом те, що роблять зараз у Польщі вказує, на жаль, виключно на те, що ситуація ще не сягнула піку", — сказав він.

Ба більше, політолог припустив, що українцям, які планують подорожі через Польщу, варто за можливості розглянути альтернативні маршрути. Водночас він висловив сподівання, що відносини між країнами не дійдуть до подальшої ескалації, адже це може негативно вплинути на стратегічне партнерство України та Польщі.

"Я не виключаю, що можуть статись масові конфлікти — українців в Польщі зараз багато", — прогнозує фахівець.

Нагадаємо, що 12 липня в міському автобусі польського міста Бельсько-Бяла чоловік агресивно ображав трьох українських підлітків, вимагав, щоб вони "поверталися в Україну", та фізично їх залякував. Після розголосу в соцмережах поліція встановила особу нападника — ним виявився працівник муніципального транспортного підприємства.

Також Фокус писав, що у польському місті Лодзь невідомий жорстоко побив чоловіка, помилково прийнявши його за українця, через що потерпілий отримав переломи носа та щелепи. Згодом з'ясувалося, що постраждалий є громадянином Польщі.