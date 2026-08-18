"Понищений одяг і книги": в аеропорту Варшави пошкодили речі з багажу українки, — ЗМІ(фото)

Пасажирка, яка летіла з України до Канади через Варшаву та Цюрих, після прибуття виявила пошкоджений багаж. За словами її родички, серед зіпсованих речей були одяг і книги з українською символікою, через що жінка припустила, що це могло бути зроблено навмисно.

Про інцидент розповіла користувачка Threads Ольга Саніна. Вона зазначила, що її родичка прямувала за маршрутом Варшава – Цюрих – Галіфакс та подорожувала рейсами авіакомпаній LOT Polish Airlines і Edelweiss Air.

За словами Саніної, багаж жінка здала ще у Варшаві. Однак уже після прибуття до Канади вона побачила, що речі всередині валізи були пошкоджені. Зокрема, йдеться про зіпсований одяг та книги з українською символікою.

"В мене комок в горлі", – написала авторка допису, описуючи побачене.

Згодом родичка Саніної, яку звати Галина, заявила, що вважає пошкодження багажу навмисним.

Серед зіпсованих речей були одяг і книги з українською символікою. Фото: Скриншот з відео Серед зіпсованих речей були одяг і книги з українською символікою. Фото: Скриншот з відео

У коментарях користувачі порадили звернутися зі скаргами до всіх авіаперевізників, які могли мати доступ до валізи під час подорожі. Один із коментаторів зазначив, що за наявності відповідних процедур можна встановити, на якому етапі багаж був пошкоджений, і вимагати компенсацію.

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Саніна у відповідь повідомила, що Галина вже звернулася до поліції аеропорту.

Допис також викликав дискусію серед інших користувачів Threads. Деякі з них розповіли про власний негативний досвід під час подорожей із вильотом із Варшави. Зокрема, одна з користувачок заявила, що її валізу нібито загубили, а інший пасажир розповів про випадок із паспортом, який випав із його сумки під час польоту авіакомпанією LOT.

Водночас частина коментаторів поставила під сумнів версію про навмисне пошкодження речей саме через українську символіку. Один із користувачів зауважив, що незрозуміло, як працівники могли знати про вміст багажу, а також нагадав, що операції з валізами в аеропортах відбуваються під відеонаглядом.

Інші користувачі припустили, що пошкодження багажу або проблеми з валізами можуть бути пов’язані не лише з українською символікою. У коментарях також згадували випадки з поламаними валізами, перевернутими речами та ймовірними крадіжками після вильоту з Варшави.

Окремо Саніна відреагувала на припущення про можливу російську інформаційну кампанію. Вона заявила, що відео належить її родичці, а сама вона не поширювала б неперевірену інформацію, оскільки працює у сфері маркетингу та дорожить власною репутацією.

Наразі з оприлюднених повідомлень не можна зробити однозначний висновок, хто саме пошкодив багаж і на якому етапі маршруту це сталося. За словами Саніної, родичка вже звернулася до поліції аеропорту, тож обставини інциденту можуть бути встановлені після перевірки.

Нагадаємо, що в аеропорту Варшави українку під час перевірки, за словами її матері, змусили роздягнутися до шортів і бюстгальтера на очах інших пасажирів. Дівчина після цього розплакалася, а її мати назвала ситуацію приниженням.

Ба більше, Фокус писав, що у Варшаві на українську дівчину, за словами її матері, напали через український акцент. Під час конфлікту її вдарили по обличчю, внаслідок чого дівчина втратила два передні зуби.