Претензії через Волинь: вісім поляків жорстоко побили українців, що відомо

Районна прокуратура міста Радом у Мазовецькому воєводстві розповіла про побиття трьох українців, на яких напали восьмеро громадян Польщі. Спершу п'яний перехожий заговорив про Волинську трагедію, а потім покликав інших громадян та нацькував їх на людей. Що сталось у Радомі та чи затримали головного винуватця?

Напад вісьмох поляків на трьох українців у Радомі стався 2 серпня, ідеться у матеріалі медіа Wyborcza за 21 серпня. Прокурор районної прокуратури Цезарій Олтажевський розповів, що основний призвідник бійки — це 34-річний громадянин Томаш, який у стані алкогольного сп'яніння вертався додому. У якийсь момент на вулиці Мальчевській він почув розмову трьох 20-літніх молодих людей та поцікавився, чи вони українці. Після цього Томаш почав вимагати пояснень щодо подій на Волині, які стались 80 років тому, а коли хлопці уникли дискусії, то спинив перехожих та закликав їх до нападу.

Правоохоронці пояснили, що спершу до бійки приєднались троє перехожих, яких покликав ініціатор. Потім підбігли ще четверо. В підсумку група з восьми поляків побила трьох українців, сказав прокурор. Після бійки група хуліганів розпалась і кожен пішов своєю дорогою. Тим часом Томаш викликав таксі й також поїхав геть. Тим часом українці звернулись у поліцію, яка встановила усі обставини інциденту. Медіа зауважило, що багато деталей встановили завдяки камерам відеоспостереження у місці бійки.

Відео дня

"Цікаво, що слідчі отримали багатий матеріал від міської станції моніторингу, на якому видно напад, побиття та зображення злочинців", — додали журналісти.

З'ясувалось, що поліція встановила місце перебування Томаша, — чоловіка затримали 21 серпня. Фігуранта підозрюють у побитті трьох українців у складі групи людей через національну приналежність. Імена інших нападників поки не відомі.

"Підозрюваний зізнався, дав пояснення, розповів, що пам'ятає з тих подій. Під час побиття він перебував у стані алкогольного сп’яніння", — сказав прокурор Цезарій Олтажевський.

Медіа нагадало про інші випадки нападів на українців у місті Радом. Вказано, що на лаві підсудних опинились троє поляків, серед них боєць ММА, які серйозно побили 43-річного громадянина України.

Напади на українців в Польщі — що сталось у Радомі

Там часом новинний портал Onet додав деталі нападу поляків у Радомі 2 серпня. У матеріалі, який з'явився 24 серпня, вказано, що українці отримали травми переважно голови та обличчя. Затриманому нападнику загрожує до п'яти років в'язниці. Уточнюється, що інших нападників не можуть знайти, тому що ініціатор бійки був з ними незнайомий. Крім того, місцевий портал написав, що напад стався зранку, між 5-6 годинами у неділю. Медіа назвало статті, за цими отримав підозру Томаш з Любліна: це п. 1 ст. 119, п. 1 ст. 158 (застосування насильства або незаконної погрози з дискримінаційних мотивів), п. 1 ст. 158 (участі в бійці або нападі).

Поліція і медіа не навели ні імен, ні фото, ні інших додаткових деталей про інцидент з нападом на українців.

Зазначимо, Фокус писав про інші випадки нападів на українців у Польщі. Один з інцидентів стався у Вроцлаві. У мережі з'явились кадри нападу трьох кремезних поляків на українське подружжя. Чоловік та жінка отримали серйозні травми: в українки поріз на шиї, у обох — перелами та підозри на струс мозку. Поліція за кілька днів затримала двох нападників, а третього досі не відшукала.

Нагадуємо, 18 серпня стало відомо про напад на двох українців у Польщі: прем'єр Дональд Туск відреагував на інцидент.