Претензии из-за Волыни: восемь поляков жестоко избили украинцев, что известно

Районная прокуратура города Радом в Мазовецком воеводстве рассказала об избиении трех украинцев, на которых напали восемь граждан Польши. Сначала пьяный прохожий заговорил о Волынской трагедии, а затем позвал других граждан и натравил их на людей. Что произошло в Радоме и задержали ли главного виновника?

Нападение восьми поляков на трех украинцев в Радоме произошло 2 августа, говорится в материале медиа Wyborcza за 21 августа. Прокурор районной прокуратуры Цезарий Олтажевский рассказал, что основной зачинщик драки – это 34-летний гражданин Томаш, который в состоянии алкогольного опьянения возвращался домой. В какой-то момент на улице Мальчевской он услышал разговор трех 20-летних молодых людей и поинтересовался, украинцы ли они. После этого Томаш потребовал объяснений о событиях на Волыни, которые произошли 80 лет назад, а когда ребята избежали дискуссии, остановил прохожих и призвал их к нападению.

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Правоохранители объяснили, что сначала к драке присоединились трое прохожих, которых призвал инициатор. Потом подбежали еще четверо. В итоге группа из восьми поляков избила троих украинцев, сказал прокурор. После потасовки группа хулиганов распалась и каждый пошел своей дорогой. Тем временем Томаш вызвал такси и тоже уехал. Тем временем украинцы обратились в полицию, установившую все обстоятельства инцидента. Медиа заметило, что многие детали были установлены благодаря камерам видеонаблюдения в месте драки.

"Интересно, что следователи получили богатый материал от городской станции мониторинга, на котором видно нападение, избиение и изображение преступников", — добавили журналисты.

Выяснилось, что полиция установила местонахождение Томаша, — мужчину задержали 21 августа. Фигуранта подозревают в избиении трех украинцев в составе группы людей из-за национальной принадлежности. Имена других нападающих пока не известны.

"Подозреваемый признался, дал объяснение, рассказал, что помнит эти события. Во время избиения он находился в состоянии алкогольного опьянения", — сказал прокурор Цезарий Олтажевский.

Медиа напомнило о других случаях нападений на украинцев в городе Радом. Указано, что на скамье подсудимых оказались трое поляков, среди них боец ММА, серьезно избивший 43-летнего гражданина Украины.

Нападения на украинцев в Польше — что произошло в Радоме

Там новостной портал Onet добавил детали нападения поляков в Радоме 2 августа. В материале, появившемся 24 августа, указано, что украинцы получили травмы преимущественно головы и лица. Задержанному нападающему грозит до пяти лет тюрьмы. Уточняется, что других нападающих не могут найти, потому что инициатор потасовки был с ними незнаком. Кроме того, местный портал написал, что нападение произошло утром, между 5-6 часами в воскресенье. Медиа назвало статьи, по которым получил подозрение Томаш из Люблина: это п. 1 ст. 119, п. 1 ст. 158 (применение насилия или незаконной угрозы по дискриминационных мотивам), п. 1 ст. 158 (участия в драке или нападении).

Полиция и медиа не привели ни имен, ни фото, ни другие дополнительные детали об инциденте с нападением на украинцев.

Отметим, Фокус писал о других случаях нападений на украинцев в Польше. Один из инцидентов произошел во Вроцлаве. В сети появились кадры нападения трех крепких поляков на украинских супругов. Мужчина и женщина получили серьезные травмы: у украинки порез на шее, у обоих переломы и подозрения на сотрясение мозга. Полиция через несколько дней задержала двух нападающих, а третьего до сих пор не отыскала.

Напомним, 18 августа стало известно о нападении на двух украинцев в Польше : премьер Дональд Туск отреагировал на инцидент.