"Возвращайтесь воевать": где в ЕС заговорили о депортации мужчин, а где проверяют даже женщин

Европа продлила временную защиту для украинцев до 2028 года, но в то же время сделала её менее доступной для части мужчин. Германия уже не исключает депортации тех, у кого не будет законных оснований для пребывания, в Чехии фиксируются первые отказы, а в Польше всё громче говорят о возвращении мужчин призывного возраста. Фокус выяснил, где украинцам теперь будет сложнее получить защиту и может ли новая политика ЕС стать началом системной репатриации мужчин в Украину.

Еще совсем недавно временная защита в Европейском Союзе фактически означала для украинцев гарантированную возможность легально оставаться в странах ЕС, работать и получать социальную помощь. Однако летом 2026 года правила начали меняться — и в первую очередь для мужчин, имеющих военные обязательства в Украине.

15 июля страны ЕС договорились продлить временную защиту для украинцев ещё на год — до 4 марта 2028 года. В то же время в решении появилось принципиально новое ограничение: в дальнейшем временную защиту будут получать только те новые заявители, которые могут подтвердить выполнение своих воинских обязанностей перед Украиной. Речь идет, в частности, о возможности подтвердить законность выезда из Украины или наличие освобождения от военной обязанности. Новое правило не распространяется на тех, кто уже получил временную защиту в ЕС. Об этом сообщил Совет Европейского Союза.

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Фактически Европа впервые с начала полномасштабной войны провела разграничение между украинцами, спасающимися от войны, в зависимости от их военных обязательств перед государством. Еще в конце июня Еврокомиссия объясняла, что цель изменений — найти баланс между необходимостью защищать людей, покидающих Украину, и способностью самой Украины продолжать обороняться. По данным Reuters, Брюссель предлагал не предоставлять автоматическую защиту вновь прибывшим мужчинам призывного возраста, не имевшим разрешения украинских властей на выезд. В Еврокомиссии тогда также заявляли, что украинская сторона сама просила учесть этот вопрос.

Европа пересматривает правила для украинских мужчин: от дополнительных проверок до риска депортации. Фото: коллаж Фокус

От отказа в предоставлении убежища до депортации: что меняется для украинских мужчин в ЕС

Первые практические результаты нового подхода уже заметны в отдельных странах ЕС.

Наиболее показательный пример — Германия, которая является лидером среди стран ЕС по количеству украинцев, получивших временную защиту. 13 августа немецкое Министерство внутренних дел подтвердило DW, что украинские мужчины в возрасте от 23 до 60 лет, прибывшие в Германию после 31 июля 2026 года и не могущие доказать освобождение от военной службы или законность выезда из Украины, больше не могут автоматически получить временную защиту. Тех, кто находился в стране ранее и уже имеет статус в соответствии с параграфом 24 немецкого закона о пребывании, изменения не касаются.

Однако ещё более показательным стал ответ немецкого МВД на вопрос о том, что будет с мужчиной, который не получит временную защиту. Он может подать индивидуальное ходатайство о предоставлении убежища, однако сам факт наличия воинской обязанности в Украине не считается основанием для его предоставления. А если у гражданина Украины в результате не будет законных оснований для пребывания в ФРГ, немецкие власти не исключают его депортации в соответствии с общими правилами выдворения иностранцев.

Германия при этом не является исключением. В Чехии после введения новых требований уже начали фиксировать отказы украинским мужчинам в предоставлении временной защиты. По сообщениям чешских СМИ, в течение первой недели действия новых правил отказ получили десятки мужчин, которые не смогли подтвердить выполнение военных обязательств или право на законный выезд из Украины.

Однако в некоторых европейских странах дискуссия зашла ещё дальше — от ограничения временной защиты до прямого вопроса о том, должны ли мужчины призывного возраста вообще оставаться в Европе.

Одной из самых последовательных сторонниц такого подхода стала Швеция. Еще в начале июня министр по вопросам миграции Йохан Форсселл заявил перед встречей министров внутренних дел ЕС, что ограничения должны касаться вновь прибывших украинских мужчин призывного возраста. Аргументация была максимально прямой: Украине нужны люди, чтобы продолжать войну, поэтому больше мужчин должны оставаться в стране. Тогда предложение получило широкую поддержку среди министров стран ЕС.

Еще более острая дискуссия развернулась в Польше. Оппозиционная партия "Право и справедливость" предложила возвращать в Украину мужчин призывного возраста, не имеющих легальной работы в Польше. И хотя это пока не решение польского правительства и не действующая норма, идея оказалась популярной среди населения: согласно обнародованным в августе результатам опроса, примерно две трети поляков поддержали депортацию безработных украинских мужчин призывного возраста.

Таким образом, вопрос уже выходит далеко за рамки правил отдельных стран, таких как Германия или Чехия. После более чем четырёх лет полномасштабной войны в Европе постепенно меняется сам подход к украинским мужчинам: от безусловной логики "человек бежит от войны — он нуждается в защите" к вопросу, должен ли ЕС защищать мужчину, который согласно украинскому законодательству обязан нести военную службу.

В то же время между отказом во временной защите и принудительным возвращением в Украину сохраняется значительная юридическая разница. Отказ в предоставлении статуса ещё не означает автоматической депортации, а национальное законодательство, право на убежище, другие основания для проживания и индивидуальные обстоятельства могут существенно различаться от страны к стране.

Поэтому главный вопрос теперь заключается не только в том, где украинским мужчинам станет сложнее получить защиту, но и в том, станет ли нынешнее ужесточение правил началом гораздо более широкого процесса — постепенного вытеснения мужчин мобилизационного возраста из европейских программ защиты и стимулирования их возвращения в Украину.

Единые правила — разная практика: что происходит с украинцами в странах ЕС

Несмотря на то, что новые условия были согласованы на общеевропейском уровне, на практике единого сценария для украинских мужчин пока нет. Одни государства уже начали тщательно проверять военно-учетные документы и законность выезда, другие применяют правила значительно мягче, а некоторые вообще не спешат вводить дополнительные ограничения.

Глава "Офиса миграционной политики", эксперт по вопросам демографии и трудовой миграции Василий Воскобойник в комментарии Фокусу поясняет: формально новые требования должны действовать на всей территории Европейского Союза, однако из-за отсутствия до конца унифицированной процедуры страны уже начинают трактовать их по-разному.

По его словам, именно эта разница в подходах может стать ключевым фактором для украинских мужчин, которые только планируют получить временную защиту или хотят сменить страну пребывания в пределах ЕС.

"Они должны подтвердить законность въезда на территорию Европейского Союза. Фактически необходимо, чтобы у человека была отметка о том, что он пересек границу и законно въехал, например, в Польшу, Румынию или другую страну. Кроме того, украинцы должны подтвердить, что они выполнили свой воинский долг, отслужили или имеют соответствующее право на отсрочку — например, как многодетные родители", — объясняет Воскобойник.

По замыслу, эти требования должны применяться одинаково во всех странах ЕС. Однако, как отмечает эксперт, единый механизм их практического применения, по-видимому, еще не до конца отработан. Именно поэтому уже возникают различные национальные подходы.

"Насколько я понимаю, эта процедура до конца не проработана, поэтому в каждой стране возникают свои отдельные интерпретации. Например, в Испании заявляют, что требуют документы о военной регистрации не только от мужчин в возрасте 23–60 лет, но и от женщин. В Италии вообще никто ни на что не обращает внимания. Венгрия ещё до утверждения этих изменений заявила, что для мужчин никаких ограничений в получении статуса временной защиты не будет", — говорит Воскобойник.

При этом новые требования могут затронуть не только мужчин, впервые выехавших из Украины после изменения правил. По словам эксперта, проблемы могут возникнуть и у украинцев, которые уже находятся в ЕС, но решат сменить страну временного убежища.

"Например, у мужчины есть статус временной защиты в Польше, но он хочет переехать в Германию. Там ему нужно будет получить новый статус для временного пребывания, и уже тогда от него могут потребовать документы о военной регистрации", — поясняет эксперт.

Воскобойник предполагает, что европейские страны получили от украинской стороны информацию, позволяющую определить, имеет ли конкретный гражданин право на отсрочку от военной службы. В то же время само появление таких ограничений он считает не чисто европейской инициативой, а результатом определенного консенсуса между Киевом и ЕС.

"Давайте зададимся вопросом: если приезжают, например, жители Северной Африки, у них тоже требуют документы о военной регистрации? Думаю, что нет. Фактически, на мой взгляд, это совместное решение, к которому всё-таки подтолкнула и Украина европейские власти", — отмечает Воскобойник.

Причина, по его мнению, заключается не только в потребностях ВСУ. Украина теряет население, а вместе с ним — работников и налогоплательщиков, необходимых для функционирования экономики в условиях затянувшейся войны.

"Давайте говорить откровенно: в ситуации, когда наблюдается отток населения, нам нужны рабочие руки не только на фронте. Нам нужны люди, которые будут работать в тылу, платить налоги и так далее. Мне кажется, что это своего рода консенсус между Украиной и Европой. Европа понимает наши проблемы и не хочет превращать статус временной защиты в возможность, говоря прямо, уклонения от мобилизации", — говорит эксперт.

Отказ во временной защите ещё не означает запрета на проживание в Европе

В то же время Воскобойник обращает внимание на важную юридическую деталь: новые ограничения касаются именно статуса временной защиты, а не какой-либо возможности для украинского мужчины легально находиться в Европе.

"Никто не запрещает украинцу, имеющему право на выезд из страны, приехать в Европу и не получать статус временной защиты. Он может работать по рабочей визе, учиться по студенческой визе или, имея работу в Европе, получить вид на жительство на более длительный срок. Юридические статусы для этого существуют. Речь идет именно об ограничениях для мужчин, желающих получить статус временной защиты", — поясняет он.

По словам эксперта, постепенный переход украинцев с режима временной защиты на другие формы легального проживания в ЕС и без того уже обсуждается в отдельных странах.

Воскобойник приводит в пример Польшу, которая ещё раньше начала предлагать украинцам альтернативные механизмы легализации вместо постоянного продления режима временной защиты.

"Я думаю, что подобные решения будут приниматься и в дальнейшем, и постепенно этот вопрос будет урегулирован", — отмечает он.

Германия платит, Венгрии нужны работники: почему страны ЕС ведут себя по-разному

Разницу в позициях европейских государств Воскобойник объясняет не только политикой в отношении Украины, но и гораздо более прагматичными причинами — социальными расходами и потребностями национальных рынков труда.

"Если получить статус временной защиты в Германии, там действительно предусмотрены пособия по безработице, детские пособия, предоставляется жилье и так далее. И наоборот — какой смысл ограничивать предоставление статуса временной защиты в Польше, которая активно привлекает наших людей на рынок труда, а выплаты там относительно невелики? Или какой смысл проверять все это для Италии, которая фактически не выплачивает таких денег украинским беженцам? Понятно, что человек, приезжающий в Италию, будет там работать", — объясняет эксперт.

По его словам, особая ситуация сложилась в Венгрии, где украинцы могут рассматриваться прежде всего как дополнительный трудовой ресурс.

"Мне понятен подход Венгрии, которая сразу заявила, что не будет ограничивать право на получение временной защиты для украинских мужчин. В Венгрии демографический кризис, им нужны рабочие руки. И как бы цинично это ни звучало, они будут пользоваться моментом. Если украинские мужчины не смогут получить статус временной защиты в других странах, Венгрия готова их принимать, потому что это люди, которые уже завтра могут выйти на рынок труда, работать и платить налоги", — считает Воскобойник.

Что будет с теми, кто выехал незаконно

Наиболее неопределенной остается ситуация с мужчинами, покинувшими Украину в обход установленных законом процедур. Воскобойник предостерегает от категоричных прогнозов о массовых депортациях, поскольку дальнейшая судьба таких граждан будет зависеть от законодательства и решений конкретной страны.

"Если человек нелегально пересек границу и его задержали, вопрос заключается в том, как поступит конкретная страна. С одной стороны, если человек нарушил законодательство о государственной границе, его, скорее всего, должны депортировать обратно. Но она может сразу подать заявление не на временную защиту, а, например, на получение статуса беженца. И как это будет рассматриваться — сейчас точно никто не знает. Не нужно фантазировать и пугать людей", — подчеркивает эксперт.

По его словам, уже зафиксированы отдельные случаи задержания украинских мужчин, в частности в Румынии.

"Есть реальные примеры, когда украинских мужчин задерживают, у них изымают паспорта, они находятся в местах, где их передвижение ограничено. Это Румыния. Но что с ними будет дальше — пока неизвестно. Если они будут подавать ходатайства о предоставлении статуса беженца, возможно, его получат, возможно, будут депортированы обратно. Пока этого никто не знает", — подытоживает Воскобойник.

Ранее Фокус писал, что в течение 2025 года население Украины сократилось примерно на миллион человек, и по состоянию на февраль 2026 года в стране оставалось около 29 млн человек. Демограф Элла Либанова предупреждала и о риске второй волны эмиграции после отмены военного положения.