Эмиграция и старение нации: сколько населения за год потеряла Украина, — демограф

Количество населения в Украине в течение 2025 года сократилось примерно на один миллион.

Поэтому по состоянию на февраль 2026-го украинцев в стране есть около 29 миллионов человек. Об этом заявила директор Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи НАН Украины Элла Либанова, пишет lb.ua.

По ее словам, главный вклад в это сокращение внесла естественная смертность.

"Население стареет: есть кому умирать, некому рожать", — рассказала Элла Либанова.

Также на количество населения в стране влияет эмиграция, вызванная войной.

"Основная масса выехала в первом полугодии 2022 года. А вернулось очень мало — меньше миллиона", — заявила демограф.

Эксперт считает, что каждый месяц затягивания войны в Украине означает, что обратно вернется меньше людей, ведь они постепенно привыкают к жизни в других странах.

Відео дня

"Но здесь есть еще одна очень неприятная вещь. Нам грозит вторая волна эмиграции, когда отменят военное положение. Уехали в основном молодые женщины с детьми. И если семья не распалась, если женщина там устроилась, то очень высока вероятность, что не женщины сюда вернутся, а мужчины поедут к ним", — считает она.

А этот фактор в свою очередь создает дефицит рабочих рук в экономике страны. Она также предположила, что рабочих, в частности, строителей придется завозить из-за рубежа, потому что украинцы не хотят работать руками.

"Я абсолютно четко понимаю: придется привлекать строителей. Откуда? А откуда получится. Можно надеяться на то, что верхушку сможем привлечь из Европы. Но низовые структуры придется, скорее всего, из Бангладеш. Я очень не хочу, чтобы это был Иран, Ирак или Сирия. Очень не хочу", — акцентировала она.

Также Украина ежегодно теряет около 300 тысяч человек из-за естественного сокращения населения, и эта тенденция продолжается уже более десятилетия. Эксперт по демографии Василий Воскобойник объяснил, что смертность значительно превышает рождаемость.

Напомним, что по подсчетам экспертов на подконтрольной территории Украины проживает около 29 миллионов плюс-минус миллион человек. Такое заявление сделал заявил демограф, заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун.