Без учета войны: украинцы вымирают со скоростью 300 тысяч человек в год, — Воскобойник

Украина ежегодно теряет около 300 тысяч человек из-за естественного сокращения населения, и эта тенденция продолжается уже более десятилетия. Эксперт по демографии Василий Воскобойник объяснил, что смертность значительно превышает рождаемость.

В Украине фиксируется устойчивая тенденция к сокращению населения, которая продолжается уже много лет. По словам демографов, ситуация приобретает все более угрожающий характер, сообщил эксперт по вопросам демографии и трудовой миграции, председатель ОО "Офис миграционной политики" Василий Воскобойник для 24 Канала. Речь идет о разнице между количеством родившихся и умерших, которая остается стабильно отрицательной.

По его словам, ежегодно в Украине умирает около 450 — 500 тысяч человек, тогда как рождается лишь 200-250 тысяч. В результате на одного новорожденного приходится примерно трое умерших, что свидетельствует о глубоком демографическом кризисе.

Эксперт подчеркнул, что эти данные не учитывают потери, связанные с войной. То есть реальная ситуация может быть еще сложнее, чем показывает официальная демографическая статистика.

Воскобойник также обратил внимание на то, что такая тенденция началась еще в середине 2000-х годов и с тех пор не меняется. Это означает, что проблема имеет системный характер и не связана только с последними событиями.

"Чисто демографически мы вымираем со скоростью 300 тысяч человек в год. Это без учета никаких военных действий. И это началось еще в середине 2000-х. То есть каждый год у нас умирает около 450 — 500 тысяч человек, рождаются где-то 200 — 250", — отметил Василий Воскобойник.

Отдельно он отметил, что в 2025 году количество новорожденных еще больше уменьшилось и составило примерно 170-180 тысяч. Это подтверждает дальнейшее ухудшение демографической ситуации в стране.

Согласно данным открытых реестров, в 2025 году в Украине родилось около 168,7 тысячи детей, тогда как количество смертей превысило 485 тысяч. Больше всего детей появилось на свет в Киеве, Львовской и Днепропетровской областях, а самый высокий уровень смертности зафиксирован в Днепропетровской, Харьковской областях и столице.

Таким образом, демографическая ситуация в Украине остается критической, а темпы сокращения населения не демонстрируют признаков стабилизации.

