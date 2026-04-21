Без урахування війни: українці вимирають зі швидкістю 300 тисяч людей на рік, — Воскобойник

Україна щороку втрачає близько 300 тисяч людей через природне скорочення населення, і ця тенденція триває вже понад десятиліття. Експерт з демографії Василь Воскобойник пояснив, що смертність значно перевищує народжуваність.

В Україні фіксується стійка тенденція до скорочення населення, яка триває вже багато років. За словами демографів, ситуація набуває дедалі більш загрозливого характеру, повідомив експерт з питань демографії та трудової міграції, голова ГО "Офіс Міграційної політики" Василь Воскобойник для 24 Каналу. Йдеться про різницю між кількістю народжених і померлих, яка залишається стабільно негативною.

За його словами, щороку в Україні помирає близько 450 – 500 тисяч людей, тоді як народжується лише 200–250 тисяч. У результаті на одного новонародженого припадає приблизно троє померлих, що свідчить про глибоку демографічну кризу.

Експерт підкреслив, що ці дані не враховують втрати, пов’язані з війною. Тобто реальна ситуація може бути ще складнішою, ніж показує офіційна демографічна статистика.

Воскобойник також звернув увагу на те, що така тенденція почалася ще в середині 2000-х років і з того часу не змінюється. Це означає, що проблема має системний характер і не пов’язана лише з останніми подіями.

"Суто демографічно ми вимираємо зі швидкістю 300 тисяч людей на рік. Це без урахування жодних військових дій. І це розпочалося ще в середині 2000-их. Тобто кожного року у нас помирає близько 450 – 500 тисяч людей, народжуються десь 200 – 250", — зазначив Василь Воскобойник.

Окремо він зазначив, що у 2025 році кількість новонароджених ще більше зменшилася і становила приблизно 170–180 тисяч. Це підтверджує подальше погіршення демографічної ситуації в країні.

Згідно з даними відкритих реєстрів, у 2025 році в Україні народилося близько 168,7 тисячі дітей, тоді як кількість смертей перевищила 485 тисяч. Найбільше дітей з’явилося на світ у Києві, Львівській та Дніпропетровській областях, а найвищий рівень смертності зафіксовано в Дніпропетровській, Харківській областях і столиці.

Таким чином, демографічна ситуація в Україні залишається критичною, а темпи скорочення населення не демонструють ознак стабілізації.

