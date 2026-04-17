"Над цим треба працювати": Буданов анонсував перегляд правил трудової міграції в Україну

В Україні планують переглянути перелік країн міграційного ризику на тлі гострого дефіциту робочої сили, що посилюється через війну та демографічні втрати. Керівник Офісу президента Кирило Буданов наголосив, що зміни можуть частково спростити залучення робочої сили з-за кордону.

Україна готується оновити перелік держав, які відносять до категорії міграційного ризику. Як зазначив Кирило Буданов під час зустрічі в CEO Club, нинішня ситуація змушує державу переглядати підходи до залучення іноземної робочої сили.

Учасник зустрічі задав Буданову питання про дефіцит робочого персоналу в країні. Але імпорт іноземних працівників в Україну ускладнено тим, що порівняно, наприклад, із сусідньою Польщею, вартість легалізації іноземця в Україні вища, терміни довші, а консульські служби цьому заважають. У якості країн, звідки завозять мігрантів, він назвав Бангладеш, Індію, Колумбію та Ефіопію.

"Можу вам сказати, що десь два чи три тижні тому я проводив велику нараду щодо наших взаємовідносин з Африкою. Вона якраз підняла ваше питання. І протокольним рішенням було Міністерству закордонних справ та Службі безпеки терміново опрацювати зміни до списку країн міграційного ризику. Тобто, можливо, частково ваше питання скоро трохи послабиться, відійде, як то кажуть, у сторону", — пояснив Кирило Буданов у відповідь.

Після цього представник бізнесу уточнив деталі щодо вартості: за його словами, легалізація одного іноземного працівника обходиться приблизно у 40 тисяч гривень. У цю суму входять дозволи на проживання, оформлення посвідок та інші офіційні платежі. Він також навів приклад нових вимог від Держпраці, коли дозвіл потрібно оформлювати двічі, і зазначив, що самі чиновники пояснюють це необхідністю наповнення бюджету.

"Реально існують країни міграційного ризику. Я не певен, але думаю, що ви стикалися з проблемами, коли певні робітники приїхали до вас, ви їх зареєстрували, і вони на наступний день сказали: "До побачення". Я вам навіть скажу по прикладу нашого іноземного легіону, який ми створювали, – те саме. Бо для багатьох, зазвичай із Середньої Азії — потрібен сам факт потрапляння в Україну. І далі вони собі мігрують. Невеликий відсоток залишається і просто живе своїм життям. І це є проблема. Як її виправити? Ну, тільки час на це потрібен. Зараз переглянемо цей список — якісь країни відсіються", — відповів Буданов.

У дискусії також пролунала репліка про Бангладеш і досвід Польщі, який бізнес вважає ефективним і таким, що можна було б застосувати в Україні. Представник бізнесу навів власну статистику: вони привезли декілька сотен працівників і не мали проблем, хоча і визнав, що ця вибірка невелика. Буданов відповів, що така вибірка не є репрезентативною, адже інші дані свідчать про протилежне — значна частина іноземців після отримання документів залишає місце роботи.

"Це проблема. Це та проблема, яка існує, яка вам заважає. Вирішити її повністю неможливо, навіть не мрійте. Знайти якийсь механізм у майбутньому, який дозволить полегшити або знизити вартість такого процесу, – мабуть, над цим треба працювати. Ну, я ж кажу, країни міграційного ризику зараз передивляються. От вам гарна новина з того всього", — підсумував Буданов.

Нагадаємо, що мер Харкова Ігор Терехов різко розкритикував ідею завезення мігрантів для подолання демографічної кризи в Україні. Він наголосив, що головним завданням держави має бути повернення українців, а не їх заміщення іноземцями.

Раніше ми також інформували, що експерти оцінюють потребу України у трудових мігрантах на рівні до 300 тисяч осіб щороку для компенсації демографічних втрат. За словами Василя Воскобойника, це пов’язано з природним скороченням населення та дефіцитом робочої сили.