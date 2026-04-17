"Над этим надо работать": Буданов анонсировал пересмотр правил трудовой миграции в Украину

В Украине планируют пересмотреть перечень стран миграционного риска на фоне острого дефицита рабочей силы, который усиливается из-за войны и демографических потерь. Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов отметил, что изменения могут частично упростить привлечение рабочей силы из-за рубежа.

Украина готовится обновить перечень государств, которые относят к категории миграционного риска. Как отметил Кирилл Буданов во время встречи в CEO Club, нынешняя ситуация заставляет государство пересматривать подходы к привлечению иностранной рабочей силы.

Участник встречи задал Буданову вопрос о дефиците рабочего персонала в стране. Но импорт иностранных работников в Украину осложнен тем, что по сравнению, например, с соседней Польшей, стоимость легализации иностранца в Украине выше, сроки длиннее, а консульские службы этому мешают. В качестве стран, откуда завозят мигрантов, он назвал Бангладеш, Индию, Колумбию и Эфиопию.

Відео дня

"Могу вам сказать, что где-то две или три недели назад я проводил большое совещание по нашим взаимоотношениям с Африкой. Оно как раз подняло ваш вопрос. И протокольным решением было Министерству иностранных дел и Службе безопасности срочно проработать изменения в список стран миграционного риска. То есть, возможно, частично ваш вопрос скоро немного ослабнет, отойдет, как говорится, в сторону", — пояснил Кирилл Буданов в ответ.

После этого представитель бизнеса уточнил детали относительно стоимости: по его словам, легализация одного иностранного работника обходится примерно в 40 тысяч гривен. В эту сумму входят разрешения на проживание, оформление видов на жительство и другие официальные платежи. Он также привел пример новых требований от Гоструда, когда разрешение нужно оформлять дважды, и отметил, что сами чиновники объясняют это необходимостью наполнения бюджета.

"Реально существуют страны миграционного риска. Я не уверен, но думаю, что вы сталкивались с проблемами, когда определенные рабочие приехали к вам, вы их зарегистрировали, и они на следующий день сказали: "До свидания". Я вам даже скажу по примеру нашего иностранного легиона, который мы создавали, — то же самое. Потому что для многих, обычно из Средней Азии — нужен сам факт попадания в Украину. И дальше они себе мигрируют. Небольшой процент остается и просто живет своей жизнью. И это проблема. Как ее исправить? Ну, только время на это нужно. Сейчас пересмотрим этот список — какие-то страны отсеются", — ответил Буданов.

В дискуссии также прозвучала реплика о Бангладеш и опыте Польши, который бизнес считает эффективным и таким, который можно было бы применить в Украине. Представитель бизнеса привел собственную статистику: они привезли несколько сотен работников и не имели проблем, хотя и признал, что эта выборка небольшая. Буданов ответил, что такая выборка не является репрезентативной, ведь другие данные свидетельствуют об обратном — значительная часть иностранцев после получения документов покидает место работы.

"Это проблема. Это та проблема, которая существует, которая вам мешает. Решить ее полностью невозможно, даже не мечтайте. Найти какой-то механизм в будущем, который позволит облегчить или снизить стоимость такого процесса, — пожалуй, над этим надо работать. Ну, я же говорю, страны миграционного риска сейчас пересматриваются. Вот вам хорошая новость из всего этого", — подытожил Буданов.

Напомним, что мэр Харькова Игорь Терехов резко раскритиковал идею завоза мигрантов для преодоления демографического кризиса в Украине. Он отметил, что главной задачей государства должно быть возвращение украинцев, а не их замещение иностранцами.

Ранее мы также информировали, что эксперты оценивают потребность Украины в трудовых мигрантах на уровне до 300 тысяч человек ежегодно для компенсации демографических потерь. По словам Василия Воскобойника, это связано с естественным сокращением населения и дефицитом рабочей силы.