Сколько украинцев сегодня проживает в стране: демограф назвал статистику

Александр Гладун рассказал, что вскоре будут обнародованы официальные цифры на начало 2026 года.

По подсчетам экспертов на подконтрольной территории Украины проживает около 29 миллионов плюс-минус миллион человек. Такое заявление сделал заявил демограф, заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун в интервью"Телеграфу".

"По нашим экспертным оценкам, численность населения на подконтрольной территории — около 29 миллионов плюс-минус миллион. Я лично склоняюсь скорее к нижней границе этого диапазона", — рассказал эксперт.

Как в Украине "считают" количество населения?

По его словам, отсутствие переписи населения в стране не влияет на оценку численности, которую, к слову, обновляют каждый год. Как рассказал, Александр Гладун, перепись населения дает базовую цифру, которую ежегодно 1 января обновляют. Последней такой "отправной точкой" является перепись от 5 декабря 2001 года. именно эта статистика уже много лет служит фундаментом для всех оценок.

Кроме того, статистку численности украинцев формируются на основе данных Минюста (регистрация рождений и смертей), Миграционной службы и реестров общин. Именно такой подход позволяет демографам видеть более детальную картину. В частности для каждой области и крупного города рассчитывают статистику, разделяя жителей по полу и возрастным группам — от 0 до 100 лет.

"С течением времени накапливаются погрешности учета. Рождаемость регистрируется практически стопроцентно. Со смертностью немного хуже — бывают случаи, когда человек погиб, а об этом никто не сообщил. Наибольшую погрешность дают миграционные процессы: люди меняют место жительства, не регистрируясь, и учет просто не успевает за этими перемещениями. Эта ситуация присуща всем странам мира", — рассказал демограф.

Война РФ против Украины и эмиграция населения влияет на статистику

Александр Гладун рассказал, что ООН рекомендует странам проводить переписи населения раз в 10 лет, потому что ошибок в статистике накапливается за годы немало, в том числе и в Украине.

"Погрешность накопилась существенная. С 2014 года мы потеряли возможность вести учет в Крыму и частях Донецкой и Луганской областей. После полномасштабного вторжения — еще большая волна эмиграции и еще больше неподконтрольных территорий. Поэтому сложности имеют вполне объективный характер. Сейчас при Государственной службе статистики работает рабочая группа. Думаю, вскоре будут обнародованы официальные оценки на начало 2026 года", — сказал Гладун.

Эмиграция украинцев во время войны: что известно

Украина ежегодно теряет около 300 тысяч человек из-за естественного сокращения населения, и эта тенденция продолжается уже более десятилетия. Эксперт по демографии Василий Воскобойник объяснил, что смертность значительно превышает рождаемость.

