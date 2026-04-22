Скільки українців сьогодні проживає в країні: демограф назвав статистику

За підрахунками експертів на підконтрольній території України проживає близько 29 мільйонів плюс-мінус мільйон людей. Таку заяву зробив заявив демограф, заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександр Гладун в інтерв’ю "Телеграфу".

"За нашими експертними оцінками, чисельність населення на підконтрольній території – близько 29 мільйонів плюс-мінус мільйон. Я особисто схиляюсь радше до нижньої межі цього діапазону", — розповів експерт.

Як в Україні "рахують" кількість населення?

За його словами, відсутність перепису населення в країні не впливає на оцінку чисельності, яку, до слова, оновлюють щороку. Як розповів, Олександр Гладун, перепис населення дає базову цифру, яку щороку 1 січня оновлюють. Останньою такою "відправною точкою" є перепис від 5 грудня 2001 року. саме ця статистика вже багато років слугує фундаментом для всіх оцінок.

Крім того, статистку чисельності українців формуються на основі даних Мін’юсту (реєстрація народжень і смертей), Міграційної служби та реєстрів громад. Саме такий підхід дозволяє демографам бачити більш детальну картину. Зокрема для кожної області та великого міста розраховують статистику, розділяючи мешканців за статтю та віковими групами – від 0 до 100 років.

"З плином часу накопичуються похибки обліку. Народжуваність реєструється практично стовідсотково. Зі смертністю трохи гірше – бувають випадки, коли людина загинула, а про це ніхто не повідомив. Найбільшу похибку дають міграційні процеси: люди змінюють місце проживання, не реєструючись, і облік просто не встигає за цими переміщеннями. Ця ситуація притаманна всім країнам світу", — розповів демограф.

Війна РФ проти України та еміграція населення впливає на статистику

Олександр Гладун розповів, що ООН рекомендує країнам проводити переписи населення раз на 10 років, бо помилок в статистиці накопичується за роки чимало, зокрема, й в Україні.

"Похибка накопичилась суттєва. З 2014 року ми втратили можливість вести облік у Криму та частинах Донецької та Луганської областей. Після повномасштабного вторгнення – ще більша хвиля еміграції та ще більше непідконтрольних територій. Тому складнощі мають цілком об'єктивний характер. Зараз при Державній службі статистики працює робоча група. Думаю, незабаром будуть оприлюднені офіційні оцінки на початок 2026 року", — сказав Гладун.

Еміграція українців під час війни: що відомо

Україна щороку втрачає близько 300 тисяч людей через природне скорочення населення, і ця тенденція триває вже понад десятиліття. Експерт з демографії Василь Воскобойник пояснив, що смертність значно перевищує народжуваність.

Буданов анонсував перегляд правил трудової міграції в Україну. В Україні планують переглянути перелік країн міграційного ризику на тлі гострого дефіциту робочої сили, що посилюється через війну та демографічні втрати. Керівник Офісу президента Кирило Буданов наголосив, що зміни можуть частково спростити залучення робочої сили з-за кордону.

Також мер Харкова Ігор Терехов різко розкритикував ідею завезення мігрантів для подолання демографічної кризи в Україні. Він наголосив, що головним завданням держави має бути повернення українців, а не їх заміщення іноземцями.