Еміграція та старіння нації: скільки населення за рік втратила Україна, — демограф

Кількість населення в Україні протягом 2025 року скоротилася приблизно на один мільйон.

Тож станом на лютий 2026-го українців в країні є близько 29 мільйонів осіб. Про це заявила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України Елла Лібанова, пише lb.ua.

За її словами, головний вклад в це скорочення внесла природна смертність.

"Населення старіє: є кому вмирати, нема кому народжувати", — розповіла Елла Лібанова.

Також на кількість населення в країні вливає еміграція, спричинена війною.

"Основна маса виїхала в першому півріччі 2022 року. А повернулося дуже мало – менше від мільйона", — заявила демограф.

Експертка вважає, що кожен місяць затягування війни в Україні означає, що назад повернеться менше людей, адже вони поступово звикають до життя в інших країнах.

"Але тут є ще одна дуже неприємна річ. Нам загрожує друга хвиля еміграції, коли скасують воєнний стан. Поїхали в основному молоді жінки з дітьми. І якщо родина не розпалася, якщо жінка там влаштувалася, то дуже висока ймовірність, що не жінки сюди повернуться, а чоловіки поїдуть до них", — вважає вона.

А цей фактор своєю чергою створює дефіцит робочих рук в економіці країни. Вона також припустила, що робітників, зокрема, будівельників доведеться завозити з-за кордону, бо українці не хочуть працювати руками.

"Я абсолютно чітко розумію: доведеться залучати будівельників. Звідки? А звідки вийде. Можна сподіватися на те, що верхівку зможемо залучити з Європи. Але низові структури доведеться, скоріше за все, з Бангладеш. Я дуже не хочу, щоб це був Іран, Ірак або Сирія. Дуже не хочу", – акцентувала вона.

Еміграція українців під час війни: що відомо

Також Україна щороку втрачає близько 300 тисяч людей через природне скорочення населення, і ця тенденція триває вже понад десятиліття. Експерт з демографії Василь Воскобойник пояснив, що смертність значно перевищує народжуваність.

Нагадаємо, що за підрахунками експертів на підконтрольній території України проживає близько 29 мільйонів плюс-мінус мільйон людей. Таку заяву зробив заявив демограф, заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександр Гладун.