"Потрібно, щоб вони повернулися": Зеленський назвав кількість українських біженців за кордоном (відео)

Володимир Зеленський заявив, що мільйони українців втратили свої домівки й змушені жити за кордоном.

У інтерв’ю на каналі Fox News він зазначив, що країну покинули 9,5 млн осіб:

"Нам потрібні 9,5 млн людей, які втратили свої домівки й тепер живуть за кордоном. Нам потрібно, щоб вони повернулися в Україну, щоб жити й будувати свою країну".

У цьому ж інтерв’ю глава держави зазначив, що погодився б на мирну угоду, яка передбачала б замороження війни за нинішньою лінією фронту. Такий сценарій президент назвав реалістичним способом зупинити бойові дії.

Українці за кордоном: що показує статистика

У звіті Global Trends Управління Верховного комісара ООН у справах біженців зазначалося, що 9,6 млн українців втекли від війни. Однак за кордоном зареєстровано не 9,5 млн, а 5,9 млн українських біженців, більшість із яких перебуває в країнах Європи.

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Ще 3,7 млн осіб мають статус внутрішньо переміщених осіб в Україні.

У червні цього року Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець писав, що з 2022 року за кордон виїхали понад 5,7 млн українців, а якщо рахувати з початку російської агресії у 2014 році – вже 8,5 млн осіб.

"Це глобальний виклик, що вимагає скоординованих дій", — зазначив він.

Тим часом Європа почала посилювати правила щодо українських біженців, які щойно прибули, особливо це стосується чоловіків призовного віку. Якщо вони не мають офіційного звільнення від військової служби і залишаються військовозобов’язаними, то низка країн відмовляється надавати їм статус тимчасового захисту.

Нагадаємо, що депутати у Вроцлаві посварилися під час ухвалення резолюції щодо українців.

Також повідомлялося, де за кордоном українців можуть змусити служити в армії.