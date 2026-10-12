Выезд за границу для мужчин до 24 лет: в Украине предлагают изменить правила во время войны

В Украине предлагают расширить возрастные ограничения на выезд мужчин за границу во время военного положения. Соответствующая петиция была зарегистрирована на официальном портале электронных петиций Кабинета Министров Украины.

Автором обращения № 41/011083-26эп стал Роман Королев.

Он просит рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство и нормативно-правовые акты, чтобы предоставить мужчинам в возрасте от 23 до 24 лет включительно право на временный выезд за пределы Украины.

Согласно предложению, для пересечения границы необходимо будет иметь действующий военно-учетный документ и соблюдать установленные государством требования.

В тексте петиции отмечается, что в настоящее время мужчины в возрасте от 18 до 22 лет включительно могут выезжать за границу без особых оснований. Однако по достижении 23 лет они автоматически лишаются такой возможности.

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Автор обращает внимание на то, что разница между этими возрастными категориями составляет всего один год, поэтому предлагает пересмотреть установленный возрастной порог и распространить соответствующее право также на мужчин в возрасте 23–24 лет.

По мнению инициатора, такой подход поможет обеспечить большую правовую определенность, последовательность государственной политики и равенство граждан в пределах соответствующей возрастной категории.

Петиция была опубликована 9 октября 2026 года. По состоянию на 12 октября она собрала 52 подписи из необходимых 25 тысяч. До окончания сбора подписей оставалось 89 дней.

На данный момент речь идет лишь о предложении, изложенном в электронной петиции, а не о принятых изменениях в правилах пересечения государственной границы.

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