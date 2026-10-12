Виїзд за кордон для чоловіків до 24 років: в Україні пропонують змінити правила під час війни

В Україні пропонують розширити вікові межі для виїзду чоловіків за кордон під час воєнного стану. Відповідну петицію зареєстрували на офіційному порталі електронних петицій Кабінету Міністрів України.

Автором звернення №41/011083-26еп став Роман Корольов.

Він просить розглянути можливість внесення змін до законодавства та нормативно-правових актів, щоб надати чоловікам віком 23–24 роки включно право на тимчасовий виїзд за межі України.

Згідно з пропозицією, для перетину кордону потрібно буде мати чинний військово-обліковий документ і дотримуватися встановлених державою вимог.

У тексті петиції зазначається, що нині чоловіки віком від 18 до 22 років включно можуть виїжджати за кордон без спеціальних підстав. Однак після досягнення 23 років вони автоматично втрачають таку можливість.

Автор звертає увагу на те, що між цими віковими категоріями різниця становить лише один рік, тому пропонує переглянути встановлений віковий поріг і поширити відповідне право також на чоловіків віком 23–24 роки.

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На думку ініціатора, такий підхід допоможе забезпечити більшу правову визначеність, послідовність державної політики та рівність громадян у межах відповідної вікової категорії.

Петицію опублікували 9 жовтня 2026 року. Станом на 12 жовтня вона зібрала 52 підписи з необхідних 25 тисяч. До завершення збору підписів залишалося 89 днів.

Наразі йдеться лише про пропозицію, викладену в електронній петиції, а не про ухвалені зміни до правил перетину державного кордону.

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