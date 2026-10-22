Втратили ще півмільйона: Лібанова назвала масштаби скорочення населення України (відео)

За роки повномасштабного вторгнення Росії населення України скоротилося більш ніж наполовину.

Станом на середину 2026 року чисельність населення становила 28,5 млн, заявила під час виступу на Жіночому українському конгресі Елла Лібанова, керівниця Інституту демографії імені Михайла Птухи НАН України.

"Півмільйона ми вже втратили. Втратили не стільки через загибель, скільки все ж через виїзд. Чому кажу, що слава Богу? Бо, як би там не було, ці люди залишилися живими. Повернемо їх до України — чудово. Не повернемо, але вони українці, вони житимуть, хай і за кордоном. Тих, хто загинув, ми вже не повернемо", — констатувала вона.

Лібанова зізналася, що в питанні міграції її турбує не стільки те, що відбувається зараз, скільки те, що буде після війни та після скасування воєнного стану.

Видео дня

"Коли чоловіки отримають можливість виїхати, коли повернуться з фронту, ми не зможемо запропонувати їм роботу, яку вони вважатимуть гідною, та зарплату, яку вони вважатимуть прийнятною. І тоді виникає питання: а де возз’єднаються українські сім’ї — в Україні чи за її межами? Я дуже боюся, що з’явиться друга, так звана чоловіча, міграційна хвиля. Це цілком імовірно", — каже експерт.

Чи трапиться це, головним чином, залежить від військових, підкреслює Лібанова, але й від суспільства загалом.

Станом на початок 2022 року чисельність населення України в межах 1991 року офіційно оцінювалася приблизно в 41,2 млн осіб.

Днями президент України Володимир Зеленський заявив, що за кордоном перебувають 9,5 млн українців. За його словами, цих людей потрібно повернути додому, щоб вони допомагали будувати та розвивати свою країну.

Тим часом в Україні пропонують розширити вікові обмеження на виїзд чоловіків за кордон під час воєнного стану. Роман Корольов зареєстрував петицію, в якій просить розглянути можливість внесення змін до законодавства та нормативно-правових актів, щоб надати чоловікам віком від 23 до 24 років включно право на тимчасовий виїзд за межі України.

У свою чергу колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає, що Україна має заборонити виїзд з країни громадянам непризовного віку.

Нагадаємо, що в Україні майже кожна п’ята людина хотіла б виїхати за кордон на постійне місце проживання. При цьому чоловіків, які бажають покинути країну назавжди, більше, ніж жінок.