Восемь детей на каждую женщину: врач назвал "невыполнимым" условие восстановления населения Украины

Доктор медицинских наук и директор Киевского перинатального центра Дмитрий Говсеев заявил, что в настоящее время Украина переживает серьезный демографический кризис. По его мнению, показатели, которые были до начала вторжения РФ, пока невозможно достичь.

Эксперт утверждает, что для восстановления показателя прироста населения каждая украинка должна родить по восемь детей. Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"При сегодняшней численности населения Украины, оставшегося здесь, для того чтобы мы восстановили хотя бы тот потенциал, который был до начала полномасштабного наступления, необходимо, чтобы каждая женщина родила по восемь детей. Я слышал такие подсчёты. Но ведь это невозможно", — говорит медик.

По его словам, существует иное решение демографической проблемы. Г-н Говсеев отмечает, что только возвращение украинцев из-за рубежа после завершения боевых действий, когда "они будут чувствовать себя в безопасности".

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"Они вернутся сюда, и тогда можно будет рассчитывать на улучшение ситуации… Я бы не упоминал 1990-е годы, а говорил бы о 1986 году. После Чернобыльской аварии рождаемость резко начала снижаться. А восстанавливаться демографическая ситуация начала где-то ближе к 2000 годам. Думаю, теперь будет так же", — отмечает доктор медицинских наук.

Он убежден, что далеко не все украинцы вернутся после окончания войны. Именно та часть украинцев, которая вернётся, может стать "тем самым демографическим импульсом, который в дальнейшем будет способствовать рождению детей, когда люди будут уверены, что здесь есть работа и безопасность", — добавляет директор Киевского перинатального центра.

"Тогда эти семьи и рожденные в них дети будут обеспечивать воспроизводство населения Украины. И тогда можно будет говорить о некотором демографическом импульсе", — отмечает господин Говсеев.

Ранее Фокус сообщал о том, что возвращение 5 млн украинцев не остановит депопуляцию. У молодых украинцев больше шансов вернуться домой после войны, однако это не остановит процесс депопуляции и старения населения.

Впоследствии стало известно, что низкая рождаемость в Украине повлияет на выплату пенсий. В то же время это не означает, что выплаты будут прекращены — в случае необходимости государство сможет обеспечивать их непосредственно из государственного бюджета.