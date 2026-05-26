Даже возвращение 5 млн украинцев не остановит депопуляцию: демограф назвала причины (видео)

Демографическая ситуация в Украине продолжает ухудшаться даже несмотря на возможное возвращение части граждан из-за рубежа. Молодые украинцы имеют больше шансов вернуться домой после войны, однако это не остановит процесс депопуляции и старения населения.

Как рассказала директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова в интервью "Новини.LIVE", младшие украинцы имеют больше мотивации для возвращения в Украину, поскольку еще не потеряли амбиций и стремление к профессиональной реализации. В то же время люди старшего возраста, которые уже адаптировались за рубежом и получают там стабильные социальные гарантии, значительно реже будут принимать решение о возвращении.

По словам Либановой, значительная часть молодежи, которая выехала из Украины после начала полномасштабной войны, отправлялась за границу прежде всего для обучения. Многие из них поступили в европейские вузы, интегрировались в иностранное общество и, вероятно, не вернутся обратно. Она объяснила, что после получения образования молодые люди видят перспективные рабочие места и лучшие условия жизни за рубежом, что дополнительно стимулирует их оставаться там.

"Практически все молодые украинцы, которые выезжали за границу, делали это прежде всего для обучения, и, скорее всего, многие из них уже не вернутся в Украину. Они могут получить там высшее образование, увидеть привлекательные рабочие места и остаться. В то же время молодежь все же имеет больше шансов вернуться, чем люди старшего возраста, которые уже адаптировались к жизни за рубежом", — отметила Элла Либанова.

При этом демограф подчеркнула, что даже возвращение всех украинских беженцев не сможет кардинально изменить ситуацию. По ее словам, даже если в Украину вернутся около 5 миллионов граждан, а также часть тех, кто выехал еще до большой войны, депопуляция все равно останется неизбежной.

"Даже если в Украину вернутся все 5 миллионов граждан, которые выехали после начала войны, а также еще часть людей, которые эмигрировали ранее, депопуляция все равно останется неизбежной. Украина имеет очень старое население, и эта проблема характерна не только для нас. Например, без масштабной иммиграции население Германии сокращалось бы одними из самых быстрых темпов в Европе", — пояснила она.

Либанова уточнила, что главной причиной является старение населения и многолетнее падение уровня рождаемости. Доля молодых людей постепенно сокращается, тогда как количество граждан старшего возраста увеличивается. Она отметила, что такая проблема характерна не только для Украины, но и для большинства европейских стран.

Также директор Института демографии и социальных исследований прокомментировала вопрос рождаемости. По ее словам, для простого воспроизводства населения необходимо, чтобы на 100 женщин рождалось примерно 213-215 детей. В то же время она подчеркнула, что сейчас ни одна европейская страна не имеет таких показателей.

"Депопуляция в Украине будет продолжаться. Мы можем многое сделать для снижения смертности и регулирования миграции — в частности поощрять украинцев оставаться в стране или возвращаться после работы за рубежом. Но существенно повлиять на уровень рождаемости пока практически невозможно", — отметила она.

Ранее президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник рассказывал, чтобы сохранить население Украины хотя бы на нынешнем уровне, каждая женщина должна рожать не менее двух детей, а лучше больше. По его словам, сейчас на 10 женщин приходится 6 детей, а необходимо хотя бы 22 ребенка.

Кроме того, он рассказывал, что Украина ежегодно теряет около 300 тысяч человек из-за естественного сокращения населения, и эта тенденция продолжается уже более десятилетия.