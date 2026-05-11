22 ребенка на 10 женщин: демограф рассказал, как сохранить численность населения Украины

Чтобы сохранить население Украины хотя бы на нынешнем уровне, каждая женщина должна рожать не менее двух детей, а лучше больше.

Сейчас на 10 женщин приходится 6 детей, а необходимо хотя бы 22 ребенка. Такое мнение в эфире День.LIVE озвучил президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

По его словам, если бы женщины рожали хотя бы по три ребенка, ситуация уже была бы иной, не говоря уже о рождении 5-7 детей в семье.

Однако Украина — страна, в которой люди больше думают о себе и понимают, что ребенок — это не просто об удовольствии, а это проект будущего, а в будущее нужно вкладываться и временем, и деньгами. Более того, сейчас страна переживает не лучшие времена.

"Давайте говорить откровенно, не знаем завтрашнего дня, вот мы все в Украине не знаем завтрашнего дня. Очередной обстрел, и неизвестно куда прилетит "Шахед" или ракета, и люди просто не хотят рисковать своей жизнью. Они не могут прогнозировать свое будущее и понятно, что они не задумываются о рождении. И в условиях войны, на мой взгляд, это нормальная ситуация", — констатирует эксперт.

В то же время он на примере Южной Кореи показывает, что дело — не только в войне.

"Южная Корея. Нет войны, страна, которая является лидером по производству автомобилей, электроники и тому подобное. У них рождаемость такая же, как и в Украине: 7 детей на 10 женщин", — отмечает Воскобойник.

В прошлом месяце он говорил о том, что Украина ежегодно теряет около 300 тысяч человек из-за естественного сокращения населения, и эта тенденция продолжается уже более десятилетия.

Ведущий демограф Элина Либанова считает, что демографический кризис в Украине достиг катастрофического уровня. По ее словам, с начала полномасштабной войны страна потеряла около 10 миллионов человек. В это количество учтены те, кто погиб, выехал из страны или живет на тех территориях, которые оккупировали россияне.

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов раскритиковал идею завоза трудовых мигрантов для компенсации потерь населения. Он подчеркнул, что приоритетом должно быть возвращение украинцев, а не их замещение иностранцами.