"Страна вдов": в Украине происходит один из худших демографических кризисов в мире, — CNN

Демографический кризис в Украине достиг катастрофического уровня, считает ведущий демограф Элина Либанова. Рождаемость упала до критического минимума.

Перед четвертой годовщиной полномасштабной войны в Украине продолжает падать рождаемость: люди все чаще сталкиваются с проблемами фертильности или из-за ситуации в стране откладывают решение родить детей. Об этом пишет издание CNN.

Боевые действия в стране продолжаются, из-за чего гибнет много людей, а миллионы беженцев, оказавшихся за рубежом, часто выбирают оставаться там. Результатом влияния этих факторов стало то, что в Украине сформировался один из худших демографических кризисов на планете, говорится в публикации.

"Это катастрофа. Ни одна страна не может существовать без людей. Даже до войны плотность населения Украины была низкой и очень неравномерно распределенной", — рассказала Либанова в комментарии изданию.

Сколько людей потеряла Украина

С начала полномасштабной войны Украина потеряла около 10 миллионов человек, отметила эксперт. В это количество учтены те, кто погиб, выехал из страны или живет на тех территориях, которые оккупировали россияне.

Рождаемость в Украине снижалась на протяжении лет, что отражает общую тенденцию Европы, однако сейчас она упала практически до нуля, пишет издание. Уровень рождаемости в Украине, или количество детей, которые рождаются в среднем у одной женщины в течение ее жизни, сейчас снизился до уровня ниже одного. Для сравнения, этот показатель составляет 1,4 в Европе и 1,6 в США.

Украина превращается в "страну вдов и сирот"

Хотя Украина не публикует официальные данные о своих потерях, в январе Центр стратегических и международных исследований США обнародовал информацию о том, что страна потеряла с февраля 2022 года от 100 до 140 тысяч человек погибшими.

Средний возраст украинского военного составляет 43 года. Большинство мужчин и женщин, погибающих на передовой, женаты и имеют детей, что создает ситуацию, когда Украина превращается в "страну вдов и сирот". Официальная статистика свидетельствует о том, что 59 тысяч детей живут без своих биологических родителей, большинство — в приемных семьях.

Эксперты отмечают, что для урегулирования ситуации нужен комплексный подход — социальные и экономические меры в поддержку семей и рождаемости детей, а также возвращение беженцев обратно и формирование условий для восстановления количества населения.

