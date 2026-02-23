"Країна вдів": в Україні відбувається одна з найгірших демографічних криз у світі, — CNN

Демографічна криза в Україні сягнула катастрофічного рівня, вважає провідна демографка Еліна Лібанова. Народжуваність впала до критичного мінімуму.

Перед четвертою річницею повномасштабної війни в Україні продовжує падати народжуваність: люди все частіше зіштовхуються з проблемами фертильності чи через ситуацію в країні відкладають рішення народити дітей. Про це пише видання CNN.

Бойові дії в країні продовжуються, через що гине багато людей, а мільйони біженців, які опинилися за кордоном, часто обирають залишатися там. Результатом впливу цих чинників стало те, що в Україні сформувалася одна з найгірших демографічних криз на планеті, йдеться у публікації.

"Це катастрофа. Жодна країна не може існувати без людей. Навіть до війни щільність населення України була низькою і дуже нерівномірно розподіленою", — розповіла Лібанова у коментарі виданню.

Скільки людей втратила Україна

Від початку повномасштабної війни Україна втратила близько 10 мільйонів людей, зазначила експертка. У цю кількість враховано тих, хто загинув, виїхав з країни чи живе на тих територіях, які окупували росіяни.

Народжуваність в Україні знижувалася упродовж років, що відображає загальну тенденцію Європи, однак зараз вона впала практично до нуля, пише видання. Рівень народжуваності в Україні, або кількість дітей, які народжуються в середньому у однієї жінки протягом її життя, зараз знизився до рівня нижче одного. Для порівняння, цей показник становить 1,4 в Європі та 1,6 у США.

Україна перетворюється на "країну вдів та сиріт"

Хоча Україна не публікує офіційні дані про свої втрати, у січні Центр стратегічних та міжнародних досліджень США оприлюднив інформацію про те, що країна втратила від лютого 2022 року від 100 до 140 тисяч людей загиблими.

Середній вік українського військового становить 43 роки. Більшість чоловіків та жінок, що гинуть на передовій, одружені та мають дітей, що створює ситуацію, коли Україна перетворюється на "країну вдів та сиріт". Офіційна статистика свідчить про те, що 59 тисяч дітей живуть без своїх біологічних батьків, більшість — у названих сім'ях.

Експерти зазначають, що для врегулювання ситуації потрібний комплексний підхід — соціальні та економічні заходи на підтримку родин і народжуваності дітей, а також повернення біженців назад і формування умов для відновлення кількості населення.

