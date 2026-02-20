"З погляду зрілості": директор перинатального центру заявив, що жінки можуть народжувати з 14 років

Акушер-гінеколог Дмитро Говсєєв каже, що жіночий організм може "спокійно" виносити й народити дитину з 14 років. Однак він не вважає це правильним підходом і зазначає, що "поспішати треба повільно".

Про вік народження дітей в Україні та вагітність у 14 років директор Перинатального центру Києва Дмитро Говсєєв сказав в інтерв'ю YouTube-каналу "Комерсант Український", опублікованому 19 лютого. За його словами, середній вік породіллі став старшим.

Говсєєв розповів, що коли він починав лікарську практику понад 40 років тому, існували терміни "стара першороділля" чи "вікова першороділля", якими називали жінок від 26 років. Сьогодні вік народження дітей, за словами директора перинатального центру, змістився за 30-32 роки.

"Добре це чи погано? Ну, з погляду вагітності, до якої підходять як до серйозного кроку в житті, це дуже добре. Дуже добре. З погляду зрілості жіночого організму для репродуктивної реалізації, то, звісно, з 14 років, в принципі, жінка уже може спокійно виносити і народити дитину. Але фізіологія фізіологією, та ми ж всі особини розумні та повинні все ж таки підходити до проблеми зачаття, до проблеми виношування… Тому говорити, що обов'язково треба в 16 років чи 18 народити, щоб після було багато часу на самореалізацію — не впевнений, що це правильний підхід. Поспішати треба, але поспішати повільно", — сказав лікар.

При цьому він зазначив, що в Україні не багато породіль, старших за 40 років — на його думку, не більше 10%. Водночас Говсєєв розповів, що найзрілішій жінці, в якої він приймав пологи за свою практику, було 62 роки.

Директор Перинатального центру Києва розповів про вік породіль в Україні. На відео з 40:35.

