"С точки зрения зрелости": директор перинатального центра заявил, что женщины могут рожать с 14 лет

Акушер-гинеколог Дмитрий Говсеев говорит, что женский организм может "спокойно" выносить и родить ребенка с 14 лет. Однако он не считает это правильным подходом и отмечает, что "спешить надо медленно".

О возрасте рождения детей в Украине и беременности в 14 лет директор Перинатального центра Киева Дмитрий Говсеев сказал в интервью YouTube-каналу "Коммерсант Украинский", опубликованном 19 февраля. По его словам, средний возраст роженицы стал старше.

Говсеев рассказал, что когда он начинал врачебную практику более 40 лет назад, существовали термины "старая первородящая" или "возрастная первородящая", которыми называли женщин от 26 лет. Сегодня возраст рождения детей, по словам директора перинатального центра, сместился за 30-32 года.

"Хорошо это или плохо? Ну, с точки зрения беременности, к которой подходят как к серьезному шагу в жизни, это очень хорошо. Очень хорошо. С точки зрения зрелости женского организма для репродуктивной реализации, то, конечно, с 14 лет, в принципе, женщина уже может спокойно выносить и родить ребенка. Но физиология физиологией, и мы же все особи умные и должны все же подходить к проблеме зачатия, к проблеме вынашивания... Поэтому говорить, что обязательно надо в 16 лет или 18 родить, чтобы после было много времени на самореализацию — не уверен, что это правильный подход. Спешить надо, но спешить медленно", — сказал врач.

При этом он отметил, что в Украине не много рожениц старше 40 лет — по его мнению, не более 10%. В то же время Говсеев рассказал, что самой зрелой женщине, у которой он принимал роды за свою практику, было 62 года.

Директор Перинатального центра Киева рассказал о возрасте рожениц в Украине. На видео с 40:35.

Напомним, 6 февраля в Верховной Раде отреагировали на скандальный законопроект № 14394, в котором статья 1478 предусматривала возможность заключения брака в 14 лет в случае беременности или рождения ребенка. После волны общественного возмущения норма была изъята.

Также 6 февраля "Укрпочта" попала в скандал из-за школьницы в рекламе.