Замуж с 14 лет: в Верховной Раде отреагировали на скандал

Верховная Рада Украины изъяла из проекта Гражданского кодекса Украины № 14394 статью 1478 о возможности заключения брака в 14 лет.

Разрешение на брак предусматривалось в случае беременности девушки в 14 лет или рождения у нее ребенка. Главным условием депутаты ставили решение суда. Однако после широкого общественного резонанса этот пункт решили убрать. Об изменениях написал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, один из инициаторов проекта.

По его словам, информация о якобы снижении брачного возраста до 14 лет не соответствует действительности. В проекте закона предусмотрена норма, согласно которой в случае рождения ребенка у лица, достигшего 14 лет, или его беременности, исключительно по решению суда может быть разрешено заключение брака.

"Относительно этой нормы, она точно не носит побудительного характера, чтобы заключали брак с 14 лет. Она защитная — чтобы защитить интересы новорожденного ребенка. Именно поэтому предусмотрен целый ряд ограничений. Первое — факт рождения ребенка у лица, достигшего 14 лет, или его беременность. Второе – наличие решения суда", — говорится в публикации.

Стефанчук пишет, что именно эти моменты, по мнению авторов проекта, направлены на то, чтобы учитывать лучшие интересы ребенка.

"Чтобы новорожденный ребенок, независимо от обстоятельств, которых он не создавал, имел шанс вырасти в полноценной, любящей семье, а не остаться без отца или матери", — уточнил спикер, добавив, что юридические аргументы здесь однозначны.

Рабочая группа, увидев, что общество воспринимает эту норму неоднозначно, внесла изменения в проект.

"Мы приняли решение по результатам дискуссий изъять эту норму из проекта и оставить действующую в настоящее время… Этой нормы в проекте не будет. Мы не можем ставить другие 1949 статей крупного и фундаментального законопроекта в зависимости от восприятия или невосприятия положений одной статьи", — подытожил Стефанчук. Комментарии под публикацией он ограничил.

Брак с 14 лет: что известно

В проекте нового Гражданского кодекса Украины, опубликованном на сайте Верховной Рады, говорилось о том, что в Украине планируют изменить подход к определению минимального возраста для заключения брака.

Согласно документу, в исключительных случаях брак может быть разрешен с 14 лет.

Добавим, что инициаторами этого проекта выступают председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк и народные депутаты Александр Корниенко, Николай Стефанчук и Иван Калаур.

Снижение брачного возраста в Украине — реакция соцсетей

Статья 1478 вызвала бурную реакцию в обществе, а блогосфера взорвалась возмущениями.

Нардеп и общественный активист Виктория Кохановская назвала эту статью попыткой узаконить педофилию в Украине.

"Напоминаю, что родители подпадали под административную, уголовную ответственность при ненадлежащем воспитании или не выполнении своих обязанностей. Таким методом пытаются увеличить рождаемость, чтобы дети рожали детей", — пишет она.

Раскритиковала инициативу парламентариев и врач, украинский политический и государственный деятель Ольга Богомолец:

"Мое личное мнение: 14 лет — это время для детства, обучения, формирования себя. А не для принудительного материнства или отцовства. Ибо сильное государство начинается не с ранних браков. Она начинается с защищенных детей, образованных подростков и взрослых, которые не боятся брать ответственность, но вовремя. И очень хочется, чтобы наши законы защищали детей. А не подстраивались под проблемы, которые легче узаконить, чем решить".

"У нас с правами женщин и детей и так все плохо, а здесь эти нарушения в форме репродуктивного насилия, возможностей сексуального насилия, злоупотреблений, нарушений прав детей хотят узаконить. Важно огласить и не дать этому закону существовать. Мы двигаемся уверенно к детским принудительным бракам и странам, которые находятся на соответствующем уровне развития как общество", — отмечает психотерапевт Ольга Лазаренко.

Возмущение медийных личностей разделяют и рядовые граждане.

В свою очередь экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр, которая была автором изменений в Уголовный кодекс по усилению ответственности за половые преступления против несовершеннолетних, объясняет, что возрастной ценз в 14 лет не взят с потолка.

"Возрастной ценз — это возраст, с которого лицо может/способно осознавать характер своих действий и их последствия. В разных странах этот возраст разный, но закладывается идея именно такова. И в цивилизованных странах изначально делается исследование и высчитывается этот возраст психологической зрелости, наиболее характерный для данного региона. А потом уже вносятся предложения в закон. То есть не с потолка, и не потому что рожают в 14. Рожают и раньше. А потому что наступает психологическая зрелость, когда человек осознает, что такое брак, может самостоятельно принимать такое решение и понимает его последствия", — пишет она.

