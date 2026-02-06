Заміж із 14 років: у Верховній Раді відреагували на скандал

Верховна Рада України вилучила з проєкту Цивільного кодексу України № 14394 статтю 1478 про можливість укладення шлюбу в 14 років.

Дозвіл на шлюб передбачався в разі вагітності дівчини в 14 років або народження в неї дитини. Головною умовою депутати ставили рішення суду. Однак після широкого суспільного резонансу цей пункт вирішили прибрати. Про зміни написав спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, один з ініціаторів проєкту.

За його словами, інформація про нібито зниження шлюбного віку до 14 років не відповідає дійсності. У проєкті закону передбачено норму, згідно з якою в разі народження дитини в особи, яка досягла 14 років, або її вагітності, виключно за рішенням суду може бути дозволено укладення шлюбу.

"Щодо цієї норми, вона точно не носить спонукального характеру, щоб укладали шлюб із 14 років. Вона захисна — щоб захистити інтереси новонародженої дитини. Саме тому передбачено цілу низку обмежень. Перше — факт народження дитини в особи, яка досягла 14 років, або її вагітність. Друге — наявність рішення суду", — ідеться в публікації.

Стефанчук пише, що саме ці моменти, на думку авторів проєкту, спрямовані на те, щоб враховувати найкращі інтереси дитини.

"Щоб новонароджена дитина, незалежно від обставин, яких вона не створювала, мала шанс вирости в повноцінній, люблячій сім'ї, а не залишитися без батька або матері", — уточнив спікер, додавши, що юридичні аргументи тут однозначні.

Робоча група, побачивши, що суспільство сприймає цю норму неоднозначно, внесла зміни до проєкту.

"Ми ухвалили рішення за результатами дискусій вилучити цю норму з проєкту і залишити чинну на цей час... Цієї норми в проєкті не буде. Ми не можемо ставити інші 1949 статей великого і фундаментального законопроєкту залежно від сприйняття або несприйняття положень однієї статті", — підсумував Стефанчук. Коментарі під публікацією він обмежив.

Шлюб із 14 років: що відомо

У проєкті нового Цивільного кодексу України, опублікованому на сайті Верховної Ради, йшлося про те, що в Україні планують змінити підхід до визначення мінімального віку для укладення шлюбу.

Згідно з документом, у виняткових випадках шлюб може бути дозволено з 14 років.

Додамо, що ініціаторами цього проєкту виступають голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк та народні депутати Олександр Корнієнко, Микола Стефанчук та Іван Калаур.

Зниження шлюбного віку в Україні — реакція соцмереж

Стаття 1478 викликала бурхливу реакцію в суспільстві, а блогосфера вибухнула обуреннями.

Нардепка і громадська активістка Вікторія Кохановська назвала цю статтю спробою узаконити педофілію в Україні.

"Нагадую, що батьки підпадали під адміністративну, кримінальну відповідальність за неналежне виховання або невиконання своїх обов'язків. Таким методом намагаються збільшити народжуваність, щоб діти народжували дітей", — пише вона.

Розкритикувала ініціативу парламентаріїв і лікарка, українська політична і державна діячка Ольга Богомолець:

"Моя особиста думка: 14 років — це час для дитинства, навчання, формування себе. А не для примусового материнства чи батьківства. Бо сильна держава починається не з ранніх шлюбів. Вона починається із захищених дітей, освічених підлітків і дорослих, які не бояться брати відповідальність, але вчасно. І дуже хочеться, щоб наші закони захищали дітей. А не підлаштовувалися під проблеми, які легше узаконити, ніж вирішити".

"У нас із правами жінок і дітей і так усе погано, а тут ці порушення у формі репродуктивного насильства, можливостей сексуального насильства, зловживань, порушень прав дітей хочуть узаконити. Важливо оголосити і не дати цьому закону існувати. Ми рухаємося впевнено до дитячих примусових шлюбів і країн, які перебувають на відповідному рівні розвитку як суспільство", — зазначає психотерапевтка Ольга Лазаренко.

Обурення медійних особистостей поділяють і пересічні громадяни.

Зі свого боку ексзаступниця міністра оборони України Ганна Маляр, яка була авторкою змін до Кримінального кодексу щодо посилення відповідальності за статеві злочини проти неповнолітніх, пояснює, що віковий ценз у 14 років не взято зі стелі.

"Віковий ценз — це вік, з якого особа може/здатна усвідомлювати характер своїх дій та їхні наслідки. У різних країнах цей вік різний, але закладається ідея саме така. І в цивілізованих країнах спочатку робиться дослідження і вираховується цей вік психологічної зрілості, найбільш характерний для даного регіону. А потім уже вносять пропозиції в закон. Тобто не зі стелі, і не тому що народжують у 14. Народжують і раніше. А тому що настає психологічна зрілість, коли людина усвідомлює, що таке шлюб, може самостійно ухвалювати таке рішення і розуміє його наслідки", — пише вона.

