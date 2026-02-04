В Украине могут разрешить заключать брак с 14 лет: в каких случаях

Проект нового Гражданского кодекса Украины сейчас находится на стадии обсуждения и доработки. Но интерес СМИ и соцсетей вызвала Статья 1478, в которой говорится о "Праве на брак" в 14 лет.

Ведь в Украине планируют изменить подход к определению минимального возраста для заключения брака. Предложения есть в проекте нового Гражданского кодекса Украины, опубликованном на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, в исключительных случаях брак может быть разрешен с 14 лет.

В Украине могут узаконить брак с 14 лет Фото: Скриншот

В статье 1478. "Право на брак", сказано:

Право на брак имеют лица противоположного пола, достигшие брачного возраста.

По заявлению лица, достигшего шестнадцатилетнего возраста, по решению суда ему может быть предоставлено право на брак, если будет установлено, что это отвечает его интересам, а в случае беременности женщины или рождения ею ребенка — четырнадцатилетнего возраста.

Відео дня

В то же время в статье 1479. "Брачный возраст", сказано, что брачный возраст для женщины и мужчины устанавливают в восемнадцать лет. А лица, желающие зарегистрировать брак, должны достичь брачного возраста на день регистрации брака.

Решение о возможности брака в 14 лет будет приниматься исключительно судом, который должен оценить, соответствует ли это интересам несовершеннолетнего лица.

Для лиц в возрасте от 16 лет право на брак также будет предоставляться только по решению суда.

Таким образом, автоматического разрешения на ранний брак не предвидится — каждый случай будет рассматриваться индивидуально.

Сейчас, согласно действующему законодательству, брачный возраст в Украине составляет 18 лет, но суд может предоставить право на брак лицу, достигшему 16 лет, если это отвечает его интересам.

Проект нового Гражданского кодекса планируют вынести на рассмотрение Верховной Рады в ближайшее время.

Напомним, отныне расторгнуть брак в Украине теперь можно будет без посещения ЗАГСа. Услуга станет доступной в приложении "Дія" в 2026 году. Ею смогут воспользоваться пары, у которых нет несовершеннолетних детей.

А тем временем ученые назвали необычный фактор крепкого брака. По мнению исследователей, брак является одним из важнейших видов отношений для взрослых, и совместные привычки в рамках этого союза могут влиять на состояние здоровья.