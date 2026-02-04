В Украине могут разрешить заключать брак с 14 лет: в каких случаях
Проект нового Гражданского кодекса Украины сейчас находится на стадии обсуждения и доработки. Но интерес СМИ и соцсетей вызвала Статья 1478, в которой говорится о "Праве на брак" в 14 лет.
Ведь в Украине планируют изменить подход к определению минимального возраста для заключения брака. Предложения есть в проекте нового Гражданского кодекса Украины, опубликованном на сайте Верховной Рады.
Согласно документу, в исключительных случаях брак может быть разрешен с 14 лет.
В статье 1478. "Право на брак", сказано:
- Право на брак имеют лица противоположного пола, достигшие брачного возраста.
- По заявлению лица, достигшего шестнадцатилетнего возраста, по решению суда ему может быть предоставлено право на брак, если будет установлено, что это отвечает его интересам, а в случае беременности женщины или рождения ею ребенка — четырнадцатилетнего возраста.
В то же время в статье 1479. "Брачный возраст", сказано, что брачный возраст для женщины и мужчины устанавливают в восемнадцать лет. А лица, желающие зарегистрировать брак, должны достичь брачного возраста на день регистрации брака.
- Решение о возможности брака в 14 лет будет приниматься исключительно судом, который должен оценить, соответствует ли это интересам несовершеннолетнего лица.
- Для лиц в возрасте от 16 лет право на брак также будет предоставляться только по решению суда.
Таким образом, автоматического разрешения на ранний брак не предвидится — каждый случай будет рассматриваться индивидуально.
Сейчас, согласно действующему законодательству, брачный возраст в Украине составляет 18 лет, но суд может предоставить право на брак лицу, достигшему 16 лет, если это отвечает его интересам.
Проект нового Гражданского кодекса планируют вынести на рассмотрение Верховной Рады в ближайшее время.
