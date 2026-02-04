В Україні можуть дозволити укладати шлюб з 14 років: в яких випадках

Проєкт нового Цивільного кодексу України наразі перебуває на стадії обговорення та доопрацювання. Але цікавість ЗМІ та соцмереж викликала Стаття 1478, в якій йдеться про "Право на шлюб" у 14 років.

Адже в Україні планують змінити підхід до визначення мінімального віку для укладення шлюбу. Пропозиції є у проєкті нового Цивільного кодексу України, опублікованому на сайті Верховної Ради.

Згідно з документом, у виняткових випадках шлюб може бути дозволений з 14 років.

В Україні можуть узаконити шлюб з 14 років Фото: Скріншот

У статті 1478. "Право на шлюб", сказано:

Право на шлюб мають особи протилежної статі, які досягли шлюбного віку.

За заявою особи, яка досягла шістнадцятирічного віку, за рішенням суду їй може бути надано право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам, а у разі вагітності жінки або народження нею дитини – чотирнадцятирічного віку.

В той же час у статті 1479. "Шлюбний вік", сказано, що шлюбний вік для жінки та чоловіка встановлюють у вісімнадцять років. А особи, які бажають зареєструвати шлюб, мають досягти шлюбного віку на день реєстрації шлюбу.

Рішення про можливість шлюбу у 14 років ухвалюватиметься виключно судом, який має оцінити, чи відповідає це інтересам неповнолітньої особи.

Для осіб віком від 16 років право на шлюб також надаватиметься лише за рішенням суду.

Таким чином, автоматичного дозволу на ранній шлюб не передбачається — кожен випадок розглядатиметься індивідуально.

Нині, відповідно до чинного законодавства, шлюбний вік в Україні становить 18 років, але суд може надати право на шлюб особі, яка досягла 16 років, якщо це відповідає її інтересам.

Проєкт нового Цивільного кодексу планують винести на розгляд Верховної Ради найближчим часом.

Нагадаємо, відтепер розірвати шлюб в Україні тепер можна буде без відвідування РАЦСу. Послуга стане доступною в застосунку "Дія" у 2026 році. Нею зможуть скористатися пари, у яких немає неповнолітніх дітей.

А тим часом вчені назвали незвичайний фактор міцного шлюбу. На думку дослідників, шлюб є одним із найважливіших видів стосунків для дорослих, і спільні звички в рамках цього союзу можуть впливати на стан здоров'я.