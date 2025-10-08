Розлучення онлайн: Кабмін запустить процес розірвання шлюбу через додаток "Дія"

Розірвати шлюб тепер можна буде без відвідування РАЦСу. Послуга стане доступною в застосунку "Дія" у 2026 році.

Нею зможуть скористатися пари, у яких немає неповнолітніх дітей, повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Вона наголосила, що якщо раніше процедура вимагала кількох візитів до РАЦСу та паперових документів, то тепер цей процес стане простішим — без черг і зайвих поїздок.

"Після подання заяви "Дія" автоматично перевірить інформацію в реєстрах, і через місяць шлюб буде розірвано. Протягом цього періоду заяву можна відкликати. Свідоцтво про розірвання шлюбу ви теж отримаєте в додатку", — пояснила глава Кабміну.

Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко уточнив, що для розлучення через додаток потрібно три речі:

спільне рішення розірвати шлюб;

відсутність спільних дітей;

громадянство України.

Послуга буде платною, як і стандартна реєстрація в РАГСі.

Водночас нардеп вважає такий крок уряду помилкою і категорично його не підтримує, називаючи розлучення онлайн шляхом до мільйонів розірваних сімей.

"Тепер, коли достатньо просто кинути запит у "Дію", зникає відчуття серйозності процесу. Це просто перетворення шлюбу на іграшку! Це відкриває шлях до сотень тисяч справ, коли українці будуть одружуватись і розлучатись в "Дії", не усвідомлюючи всю серйозність своїх дій. Це шлях до знищення інституту сім'ї в Україні! Це — погана історія. Дуже", — написав він.

Нагадаємо, 2024 року в Україні кількість розлучень була фактично такою ж, як і кількість укладених шлюбів.

За даними Міністерства юстиції та судової влади, торік українці уклали 150,2 тисячі шлюбів, а кількість розлучень становила 141,8 тисячі. Статистика за попередні роки теж не була оптимістичною, але останні дані називають "найбільшим сумним рекордом українців".

Раніше повідомлялося, як розійтися безболісно, швидко та які застереження варто врахувати жінкам і чоловікам, щоб отримати аліменти та поділити майно без зайвих зусиль.