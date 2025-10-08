Развод онлайн: Кабмин запустит процес расторжения брака через приложение "Дія"

Разорвать брак теперь можно будет без посещения ЗАГСа. Услуга станет доступной в приложении "Дія" в 2026 году.

Related video

Ею смогут воспользоваться пары, у которых нет несовершеннолетних детей, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Она подчеркнула, что если раньше процедура требовала нескольких визитов в ЗАГС и бумажных документов, то теперь этот процесс станет проще – без очередей и лишних поездок.

"После подачи заявления "Дія" автоматически проверит информацию в реестрах, и через месяц брак будет расторжен. На протяжении этого периода заявление можно отозвать. Свидетельство о расторжении брака вы тоже получите в приложении", – объяснила глава Кабмина.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко уточнил, что для развода через приложение нужно три вещи:

обоюдное решение расторгнуть брак;

отсутствие общих детей;

гражданство Украины.

Услуга будет платной, как и стандартная регистрация в ЗАГСе.

Вместе с тем нардеп считает такой шаг правительства ошибкой и категорически его не поддерживает, называя развод онлайн путем к миллионам разорванных семей.

"Теперь, когда достаточно просто бросить запрос в "Дія", исчезает серьезность процесса. Это просто превращение брака в игрушку! Это открывает путь к сотням тысяч дел, когда украинцы будут жениться и разводиться в "Дія", не осознавая всю серьезность своих действий. Это путь к уничтожению института семьи в Украине! Это – плохая история. Очень", – написал он.

Напомним, в 2024 году в Украине количество разводов было фактически таким же, как и количество заключенных браков.

По данным Министерства юстиции и судебной власти, в прошлом году украинцы заключили 150,2 тысячи браков, а количество разводов составило 141,8 тысячи. Статистика за предыдущие годы тоже не была оптимистичной, но последние данные называют "самым большим печальным рекордом украинцев".

Ранее сообщалось, как разойтись безболезненно, быстро и какие предосторожности стоит учесть женщинам и мужчинам, чтобы получить алименты и поделить имущество без лишних усилий.