Учені назвали незвичайний фактор міцного шлюбу

Алкоголь часто є причиною конфліктів у сім'ях і навіть їхнього розпаду, проте він же може стати основою міцного і здорового шлюбу.

Якщо у подружжя спостерігається сумісність алкогольних звичок, їхній шанс зберегти сім'ю — набагато вищий, ідеться у звіті експертів у галузі громадської охорони здоров'я Джессіки Кулак, Сари Черконе Хіві, Лії Марсак і Кеннета Леонарда, пише Psy Post.

На думку дослідників, шлюб є одним із найважливіших видів стосунків для дорослих, і спільні звички в рамках цього союзу можуть впливати на стан здоров'я.

Вживання алкоголю по суті є соціальною активністю для більшості дорослих. Він діє як п'янка речовина, що змінює пам'ять і увагу. Спиртне також слугує засобом спілкування, сигналізуючи про спільні цінності або про відмову від соціальних норм.

Вчені, дослідивши сім'ї, де чоловік п'є, а дружина ні, де дружина вживає алкоголь, а чоловік ні, а також сім'ї, де партнери п'ють разом, дійшли висновку, що узгодженість у звичках вживання алкоголю пов'язана з вищою задоволеністю шлюбом.

"Пари зі схожими моделями поведінки, незалежно від того, чи є вони обидва непитущими або помірно п'ють, як правило, повідомляють про більш щасливі союзи. Це явище поширюється і на частоту сп'яніння в деяких ситуаціях", — йдеться у звіті.

Подружжя, яке часто п'є разом, відчуває більше задоволення своїм шлюбом, ніж пари, де один із партнерів багато п'є наодинці. Спільне вживання алкоголю також може сприяти інтимній близькості або зміцненню соціальних зв'язків.

Однак є і зворотний бік медалі. Хоча узгоджене вживання алкоголю може приносити задоволення в короткостроковій перспективі, існує ризик того, що з роками це перестане працювати.

Також дослідники відзначають ще один момент: пари, у яких один із подружжя багато п'є, частіше розлучаються, ніж пари, у яких обоє з подружжя багато п'ють або обоє утримуються.

