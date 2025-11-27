Ученые назвали необычный фактор крепкого брака

Алкоголь часто является причиной конфликтов в семьях и даже их распада, однако он же может стать основой крепкого и здорового брака.

Если у супругов наблюдается совместимость алкогольных привычек, их шанс сохранить семью – гораздо выше, говорится в отчете экспертов в области общественного здравоохранения Джессики Кулак, Сары Черконе Хиви, Лии Марсак и Кеннета Леонарда, пишет Psy Post.

По мнению исследователей, брак представляет собой один из важнейших видов отношений для взрослых, и общие привычки в рамках этого союза могут влиять на состояние здоровья.

Употребление алкоголя по сути является социальной активностью для большинства взрослых. Он действует как опьяняющее вещество, изменяющее память и внимание. Спиртное также служит средством общения, сигнализируя об общих ценностях или об отказе от социальных норм.

Ученые, исследовав семьи, где муж пьет, а жена нет, где жена употребляет алкоголь, а мужчина нет, а также семьи, где партнеры пьют вместе, пришли к выводу, что согласованность в привычках употребления алкоголя связана с более высокой удовлетворенностью браком.

"Пары со схожими моделями поведения, независимо от того, являются ли они оба трезвенниками или умеренно пьющими, как правило, сообщают о более счастливых союзах. Это явление распространяется и на частоту опьянения в некоторых ситуациях", – говорится в отчете.

Супруги, которые часто пьют вместе, чувствуют большее удовлетворение своим браком, чем пары, где один из партнеров много пьет в одиночку. Совместное употребление алкоголя также может способствовать интимной близости или укреплению социальных связей.

Однако есть и обратная сторона медали. Хотя согласованное употребление алкоголя может приносить удовлетворение в краткосрочной перспективе, существует риск того, что с годами это перестанет работать.

Также исследователи отмечают еще один момент: пары, в которых один из супругов много пьет, чаще разводятся, чем пары, в которых оба супруга много пьют или оба воздерживаются.

