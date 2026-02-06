"Укрпошта" попала в новый скандал из-за школьницы в рекламе: что возмутило украинцев

Украинцы в сети обвинили "Укрпошту" в объективации подростков из-за фото школьницы в рекламе коллаборации с известным украинским брендом. Пользователей соцсетей возмутило позирование и одежда модели.

Акционерное общество "Укрпошта" совместно с брендом одежды и белья Rikky Hype объявили в соцсетях о запуске коллаборации "Почта любви" ко Дню святого Валентина. Ее авторы вспомнили о школьной традиции дарения валентинок и сообщили, что в магазинах бренда установят почтовые ящики, откуда можно будет отправить открытки любимым.

На рекламных фото изображены подростки в кабинетах школы.

Бренд Rikky Hype запустил коллаборацию с "Укрпочтой" Фото: скриншот

Украинцев возмутила фотография со школьницей, которая стояла у доски в короткой юбке. В Threads обвинили компанию в объективации подростков.

"Самая отвратительная реклама, которую я видела за последнее время. Искренне надеюсь, что "Укрпошта" осознает, извинится и удалит", — написала пользовательница с ником for_tutors.

Фото подростка в рекламе коллаборации "Укрпочты" возмутило украинцев Фото: скриншот

Также фото раскритиковала пользовательница с ником omoinoumi.

"Особенно сейчас, когда мир сотрясает ужасный скандал с файлами Эпштейна, "Укрпошта" применяет объективацию школьницы — несовершеннолетней — с подчеркиванием линии любви", — написала она.

Украинцы обвинили "Укрпочту" в объективации несовершеннолетней школьницы Фото: скриншот

Осуждение украинцев также было направлено и на бренд одежды, а одна из комментаторов в Instagram обратила внимание, что парень на одном из фото держит во рту что-то похожее на сигарету.

Украинцы также увидели на рекламных фото коллаборации школьника с сигаретой Фото: скриншот

На момент публикации новости фотографий, которые вызвали волну критики в сети, в посте о коллаборации уже не было — вероятно, их удалили. Также сообщения пока нет на странице "Укрпошты", хотя оно осталось в аккаунте бренда Rikky Hype.

При этом "Укрпошта" и Rikky Hype на момент публикации материала официально не комментировали ситуацию.

Предыдущий скандал с "Укрпоштой"

К 32-му дню рождения 2 февраля "Укрпошта" изменила логотип за почти 640 тысяч грн. Украинцев в соцсетях возмутила потраченная сумма: компании напомнили о миллионных убытках и назвали расходы на изменение фирменного стиля второстепенными.

Генеральный директор АТ "Укрпошта" Игорь Смелянский резко ответил на критику решения об изменении логотипа. Он назвал "уродом" пользовательницу Threads, которая отметила, что за потраченные средства лучше было бы отремонтировать отделение.

На идею поднять зарплату вместо ребрендинга АТ "Укрпошта" Смелянский ответил, что почтальоны получают премии за каждую предоставленную услугу.