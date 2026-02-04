"Какая-то уродина": Смелянский резко ответил на критику о смене логотипа Укрпочты

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский попал в скандал после того, как позволил себе резкие комментарии в ответ на критику под публикацией о смене логотипа почтового оператора.

В Treads Смелянский пару дней назад поздравил сотрудников и клиентов "Укрпочты" с днем рождения компании и представил новый логотип стоимостью свыше 640 тысяч гривен.

Одна из пользовательниц под ником iva.kuz отметила, что за такие средства лучше было бы отремонтировать отделения УП, но на этом, якобы, нельзя отмыть денег.

Ответ Смелянского был очень резким:

"Ну если мы воруем, то вы шл*ха. У меня столько же доказательств, сколько у вас. Оскорблять всегда прикольнее, чем сказать хорошее что-то. Значит, мы воры, вы шл*ха. 1-1".

За девушку заступились другие пользователи.

"Что вы себе позволяете? Вы из какого племени сбежали так с женщиной разговаривать. Привыкли к безнаказанности и ох**ли вконец", — написала одна из них.

Гендиректор "Укрпочты" и тут не смолчал.

"А где вы видели женщину? Я ее не видел. Какая-то уродина без фактов обвинила меня в коррупции, а какого пола была та уродина, я не заметил".

Позже iva.kuz опубликовала у себя на странице фотографии пары отделений "Укрпочты", подписав: "10 лет Укрпочтой руководит один и тот же человек — Игорь Смелянский".

Когда ей в комментариях написали, что "великого директора бесит то, что люди если бы не вчера родились и прекрасно понимают, что этот ребрендинг — это обычная схема по отмыванию денег", она ответила:

"За такое предположение он назвал меня шл*хой".

Отметим, что под публикацией Смелянского на момент написания материала этих комментариев найти не удалось. Возможно, они были удалены. Однако скрины уже разлетелись в сети.

В целом же пользователи критикуют, как им кажется, нецелевое использование сотен тысяч средств на обновление логотипа вместо того, чтобы направить их на улучшение работы отделений и повышениязарплаты сотрудникам.

Сам Игорь Смелянский пока никак не комментировал этот скандал. Накануне он раскритиковал нардепа Алексея Гончаренко, который написал, что замена логотипа — уже вторая при Смелянском.

"В общей сложности компания планировала потратить 1.2 млн грн. Напомню просто, что это в условиях, когда Укрпошта убыточна, работники почты до сих пор получают низкие зарплаты, а многие отделения не отремонтированы. И за такие новые логотипы и соразмерные зарплаты Смелянского платят своими налогами, сверхнизкими зарплатами почтальонов и полуразрушенными помещениями почты", — писал тот в соцсетях.

По мнению гендиректора "Укрпочты", Гончаренко "дупля не режет", что компания не живет на налоги из бюджета.

Напомним, в начале декабря 2025 года "Укрпочта" устроила большую распродажу своего автопарка. Всего на торги выставили 716 транспортных средств, а их средний пробег составляет 470 тыс. км.

Также сообщалось, что генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский опроверг информацию СМИ о дефолте компании и добавил, что информация о возможных финансовых рисках является надуманной.