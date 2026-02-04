"Якась потвора": Смілянський різко відповів на критику про зміну логотипу Укрпошти

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський потрапив у скандал після того, як дозволив собі різкі коментарі у відповідь на критику під публікацій про зміну логотипу поштового оператора.

У Treads Смілянський кілька днів тому привітав співробітників і клієнтів "Укрпошти" з днем народження компанії і представив новий логотип вартістю понад 640 тисяч гривень.

Одна з користувачок під ніком iva.kuz зазначила, що за такі кошти краще було б відремонтувати відділення УП, але на цьому, нібито, не можна відмити грошей.

Відповідь Смілянського була дуже різкою:

"Ну якщо ми крадемо, то ви повія. У мене стільки ж доказів, скільки у вас. Ображати завжди прикольніше, ніж сказати хороше щось. Тож ми крадії, ви повія. 1-1".

За дівчину заступилися інші користувачі.

"Що ви собі дозволяєте? Ви з якого племені втекли так із жінкою розмовляти. Звикли до безкарності й ох**ли вкрай", — написала одна з них.

Відео дня

Гендиректор "Укрпошти" і тут не змовчав.

"А де ви бачили жінку? Я її не бачив. Якась потвора без фактів звинуватила мене в корупції, а якої статі була та потвора, я не помітив".

Пізніше iva.kuz опублікувала у себе на сторінці фотографії пари відділень "Укрпошти", підписавши: "10 років Укрпоштою керує одна й та сама людина — Ігор Смілянський".

Коли їй у коментарях написали, що "великого директора дратує те, що люди нібито не вчора народилися і прекрасно розуміють, що цей ребрендинг — це звичайна схема з відмивання грошей", вона відповіла:

"За таке припущення він назвав мене повією".

Зазначимо, що під публікацією Смілянського на момент написання матеріалу цих коментарів знайти не вдалося. Можливо, їх було видалено. Однак скріни вже розлетілися в мережі.

Загалом же користувачі критикують, як їм здається, нецільове використання сотень тисяч коштів на оновлення логотипу замість того, щоб спрямувати їх на поліпшення роботи відділень і підвищення зарплати співробітникам.

Сам Ігор Смілянський поки ніяк не коментував цей скандал. Напередодні він розкритикував нардепа Олексія Гончаренка, який написав, що заміна логотипу — вже друга при Смілянському.

"Загалом компанія планувала витратити 1.2 млн грн. Нагадаю просто, що це в умовах, коли Укрпошта збиткова, працівники пошти досі отримують низькі зарплати, а багато відділень не відремонтовано. І за такі нові логотипи та співмірні зарплати Смілянського платять своїми податками, наднизькими зарплатами листонош і напівзруйнованими приміщеннями пошти", — ділився той у соцмережах.

На думку гендиректора "Укрпошти", Гончаренко "дупля не ріже", що компанія не живе на податки з бюджету.

Нагадаємо, на початку грудня 2025 року "Укрпошта" влаштувала великий розпродаж свого автопарку. Загалом на торги виставили 716 транспортних засобів, а їхній середній пробіг становить 470 тис. км.

Також повідомлялося, що генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський спростував інформацію ЗМІ про дефолт компанії і додав, що інформація про можливі фінансові ризики є надуманою.